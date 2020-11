Vyboural se na motorce, nedostal přednost. Po půl roce v kómatu se vrátil do života

Ondrův stav po bouračce byl kritický, lékaři od začátku připravovali rodiče na nejhorší. Po nárazu u něj totiž došlo k rozsáhlému otoku mozku, a to především levé hemisféry, zároveň měl zlomená obě předloktí, čelist a vlivem rozsáhlých zranění upadl do kómatu, ve kterém zůstal půl roku.

Celkově pak na lůžku a v nemocnicích strávil rok. Když ho poté lékaři propouštěli do domácího ošetřování, téměř se nepohyboval, v důsledku poranění mozku se u něj objevila afázie (ztráta řeči). Začal proto okamžitě cvičit a rehabilitovat. Denně tak cvičí buď se svou maminkou, a když je v práci, tak se školenou asistentkou.

Celá událost byla velmi šokující i pro přátele a spolužáky Ondry. Krátce poté, co se o jeho nehodě dozvěděli, založili na Facebooku uzavřenou skupinu, ve které sdíleli zážitky a fotky ze svých návštěv u něj v nemocnici. Pouštěli mu jeho oblíbenou metalovou muziku, a dokonce mu do nemocnice nosili i jeho kočku a dodnes mu každou možnou chvilku dělají společnost.

Aby se ale jeho stav stále zlepšoval, potřebuje tyto finančně nákladné terapie absolvovat opakovaně. Pro rodinu je to ale nad její finanční možnosti. Přispět na tyto rehabilitace Ondrovi můžete i vy, a to na dárcovské platformě Donio.cz .

„Bylo to celé psychicky náročné. Ano, trest je to malý, ale zklamala mě hlavně svým chováním. Ondra ji vůbec nezajímá, je jí jedno, co s ním po nehodě bylo,“ posteskne si Ondrova máma.