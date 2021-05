Ve 37 letech ji postihla Parkinsonova nemoc, do života ji vrátila speciální operace mozku

„Zjistila jsem, že mě neposlouchá pravá ruka, u jídla se mi třásla. I v práci jsem viděla, jak se to zhoršuje, obědvala jsem raději sama, aby mě děti neviděly,“ vzpomíná na počátky nemoci.

Původně si myslela, že má v ruce zánět, a navštívila proto svou obvodní lékařku. Té se ale situace nezdála a paní Ditu poslala na neurologii. Po několika návštěvách, konzultacích a vyšetřeních byla doporučena do Prahy na další vyšetření, kde jí nakonec sdělili finální diagnózu – Parkinsonovu chorobu.

„Nechtěla jsem tomu věřit, psychicky mě to srazilo úplně na kolena. Říkala jsem si, proč se to stalo, proč zrovna mně, vždyť jsem mladá. Byl to šok,“ říká s tím, že postupně nebyla schopná ani vařit, například se zahušťováním omáček už musel pomáhat manžel.