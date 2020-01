U tříleté Elenky našli zhoubný nádor v oku. Zrak jí doktoři zachránili díky nové metodě

„Nebylo to skoro vidět, jen když se podívala v určitém úhlu proti světlu. Známá mojí mámy, která už měla s tímto onemocněním zkušenosti, řekla, že bychom měli raději jít k doktorovi,“ vypráví dnes Nikola, matka Elenky.

Holčička nejprve absolvovala intraarteriální chemoterapii, která je pro organismus šetrnější. Poté podstoupila speciální léčbu cytostatiky, která se aplikují speciální injekcí přímo do oka. Zákrok se provádí v celkové anestezii, trvá jen zhruba pět minut a pacienta nic nestojí. Elenka byla vůbec prvním pacientem, kdo tuto metodu v ČR podstoupil, doposud se tato metoda používala pouze v některých zahraničních centrech.

Kdyby se podle něj při operaci nádorové buňky rozšířily mimo oko, hrozí, že se dostanou do zrakového nervu i do centrálního nervového systému, případně krví do kostní dřeně.