Světový den bez tabáku: Tématem je letos odvykání kouření

Světový den bez tabáku vyhlašuje WHO od roku 1988. Celosvětově existuje kolem 1,3 miliardy kuřáků, z nichž většina by si přála se zlozvykem přestat, ale jen zhruba třetina z nich má přístup k účinné léčbě.

Užívání tabáku zatěžuje nejen kapsy kuřáků, ale především ekonomiku států – nejsou to jen výdaje za zdravotní péči, ale především za ztrátu produktivních let. Tyto výdaje se odhadují na 1,4 trilionu USD.

Rámcová úmluva WHO o kontrole tabáku doporučuje ve článku 14 implementaci léčby závislosti na tabáku do všech složek stávajících zdravotních systémů. Tento právně závazný dokument WHO ratifikovala ČR v roce 2012.