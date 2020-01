Senior daroval ledvinu nejlepšímu příteli, již potřetí mu tak zachránil život

Podruhé to bylo v roce 1972, když jim bylo dvacet a Don havaroval s motorkou v písečných dunách a přitom si zranil hlavu o železnou tyč. Tehdy Kyle svému příteli zastavil masivní krvácení na hlavě a jel do nejbližšího města, odkud zavolal záchranou službu.

Jakmile se to dozvěděl Kyle, vůbec neváhal a okamžitě se nechal otestovat, zda by se sám mohl stát dárcem ledviny. Don a jeho žena si to zprvu nepřáli, nechtěli, aby Kyle kvůli Donovi podstupoval jakékoliv riziko, nicméně Kyle trval na svém a test podstoupil. Když zjistil, že test dopadl dobře a on se může stát dárcem Donovy ledviny, připravil se svou ženou pro něj překvapení. Místo dárku k narozeninám jeho ženy jí dali obálku se vzkazem, na kterém bylo napsáno: „Omlouváme se, ale jediný dar, který pro tebe máme k narozeninám je ledvina.”