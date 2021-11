S roztroušenou sklerózou žije dvacet let. I když neovládá ruce, pracuje a pomáhá ostatním

„Bylo to jako zlý sen. Večer jsem šel spát jako zdravý chlap, a ráno jsem se probudil s nemocí na krku. Nejprve jsem začal špatně vidět. Na oční klinice mi zjistili zánět očního nervu, tehdy se ještě moc netušilo, že to může být spojené s roztroušenou sklerózou,“ popsal Josef Novinkám.

Po vyléčení zánětu tak Josefa poslali domů jako zdravého člověka, on sám ale tušil, že s ním není něco v pořádku. „Postupně jsem ztrácel koordinaci, zhruba po roce jsem začal špatně chodit. Zakopával jsem, špatně jsem držel balanc, padal jsem. Okolí si v některých případech myslelo, že jsem opilý. Byl to strašný pocit,“ vysvětlil.

„Byl to šok, ale díky rodině jsem to ustál a řekl jsem si, že to navzdory nemoci nezabalím,“ vysvětlil.

Kvůli nemoci se musel Josef přestěhovat z Hradce Králové do rodného Vysokého Mýta a přišel také o svou práci IT odborníka. Jeho nemoc se postupně zhoršovala, po sedmi letech skončil na invalidním vozíku a před třemi lety mu přestaly fungovat i ruce.

„Když vám fungují ruce, tak se můžete najíst, můžete řídit vozík a můžete pracovat na počítači. Najednou o to všechno člověk přijde. My můžeme naučit klienty ovládat počítač za pomoci ústní myši, pomocí slovních příkazů nebo pomocí očí, kdy světelná lišta snímá oči a kam se podíváte, tam pojede myš,“ popsal.

Do Žirče jezdí klienti nejen na pravidelné rehabilitační pobyty, ale i ti, co zde žijí, zde pravidelně cvičí. Bez toho by se totiž jejich stav jen zhoršoval, a to by vedlo k další nesamostatnosti. Jenže rehabilitace bývají finančně nákladné, pojišťovny nehradí celou částku. Proto vznikl projekt Domovenky. Veřejnost tak může nemocným pomoci.