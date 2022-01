Rakovina vzala Nikol manžela a dětem tátu. Vdova zůstala na děti i dluhy sama

Podařilo se mu ale vrátit do běžného života, kvůli epilepsii ale musel zanechat své milované práce řidiče, po devíti měsících od operace začal pracovat jako skladník. Navíc jeho životní pojištění nemohlo být po uplynulé lhůtě obnoveno, právě kvůli záchvatům.

Vzhledem k tomu, že se manželé vrátili do normálních kolejí, rozhodli se konečně založit rodinu, což se jim i záhy podařilo. V roce 2017 se narodil syn Jáchym. Lukáš se o synka staral, byl nadšený, ale přál si ještě holčičku. Jenže když Nikol znovu otěhotněla, přišla od lékařů další zdrcující zpráva. Lukášův nádor se změnil na zhoubný a začal se rozrůstat.

O manžela i děti se celou dobu starala sama. Ale od toho podle ní manželky jsou. „Bylo pro mě normální se o něj starat, on by to pro mě udělal taky. Vždycky jsem ale věřila, že se z toho dostane,“ dodává maminka dnes už čtyřletého Jáchyma a jednoroční Rozárky.