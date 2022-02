Protahovací cvičení, která mohou pomoci od bolesti kyčlí

„Kyčelní klouby mohou trápit širokou škálu lidí. Řešíme to u dospělých, starších lidí i dětí, u sportovců i nesportovců. Potíže mohou mít různé příčiny – ať už funkční, nebo strukturální. Jako fyzioterapeuti se zabýváme převážně funkčními poruchami,“ dodala.

„Dost často to bolí na boku a tam je právě důležité odhalit příčinu bolesti. Jestli je to funkční porucha, která je například zřetězená s dalšími segmenty, nebo je to opravdu způsobené kyčelním kloubem a třeba i nějakou strukturální změnou na kloubu,“ podotkla fyzioterapeutka.