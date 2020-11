Profesor Neužil: Srdce by mělo dostat Oscara za hlavní roli

„Srdce by mělo dostat Oscara za hlavní roli, nejen za vedlejší, za nějaký ten uslintaný a do scénáře dodatečně vecpaný herecký štěk,“ píše ve své knize.

„A možná snad i za režii nebo příkladnou dramaturgii. Především by ale Oscara měla dostat armáda lidí, jejichž celoživotním údělem je, aby naše lidské srdce nepřestalo pumpovat zbytečně brzy, aby dohrálo svoji partituru až k poslednímu listu a neskončilo někde uprostřed, natož na samém začátku předehry.“

Profesor Neužil v knize píše, že tuhle nelehkou úlohu mají nejen kardiologové a vlastně celé týmy specializovaných odborníků. „Jsou povolaní k tomu, aby naplňovali svůj hlavní úkol: lidské SRDCE co nejlépe konejšit a hýčkat. A nejen to, musí ho bezvýhradně podporovat v jeho nelehké práci. Kardiologové a kardiochirurgové – dva základní medicínské obory dostaly takový úkol do vínku.“