Proč je vitamin C hůře vstřebatelný a jak to lze zlepšit

Bohužel ani s výběrem doplňků stravy s vitaminem C to není tak snadné, jak se může na první pohled znát. Více než obsažené množství vitaminu je totiž důležitá jeho vstřebatelnost.

Jde o to, že transportní molekuly ve střevní stěně, které mají za úkol přenášet vitamin C do krve, mají jen omezenou kapacitu, která se stoupající podanou dávkou klesá.

Pokud tedy trpíte nedostatkem vitaminu C a zvolíte běžný doplněk stravy, snadno se stane, že přesto, že jej sníte velké množství (nad 400 mg), nepromítne se to do potřebného navýšení plazmatické hladiny, tedy ho zůstane v organismu mnohem menší množství. Místo toho, aby se vitamin vstřebal, vyplaví se z těla ven.

I z tohoto důvodu hledali vědci poměrně dlouho způsob, jak zvýšit vstřebatelnost tohoto vitaminu, aniž by došlo k přetížení transportních molekul ve střevě. A ukázalo se, že tím nejsnadnějším způsobem je zařídit, aby se i vitamin C vstřebával ne jako všechny ostatní látky rozpustné ve vodě skrz střevní stěnu do krve, ale jako látky s vysokým stupněm lipofility, tedy látky rozpustné v tucích, u kterých dochází ke vstřebání skrz lymfatický systém.

Má to několik výhod: tímto způsobem se může nejen vstřebat výrazně vyšší množství podané látky, ale také obejít efekt prvního průchodu játry, který snižuje při vstřebávání do krve biologickou dostupnost léčiv.

Aby tedy došlo k maximálnímu využití vitaminu C, začaly se vyvíjet lékové formy, které umožňují i hydrofilním látkám, jako je vitamin C, vstřebávání lymfatickým systémem. Nejdéle používaným způsobem je obalení účinné látky miniaturními kapénkami tuku, které ji nepustí do přímého kontaktu se sliznicí, nicméně když už se dostane ke správné buňce, pronikne do ni mnohem lépe. Jedná se o liposomální formu vstřebávání.

Pokud tedy sáhnete po liposomálním céčku, jeho efekt pocítíte nejen mnohem více, ale také výrazně rychleji, než je tomu u jiných forem tohoto vitaminu.

Infuze vitaminu C

Dalším způsobem, jak lze vitamin C do těla dostat v maximální dávce a dobře vstřebatelný, je pomocí nitrožilní infuze, díky níž vysoká koncentrace vitaminu v těle vydrží až 6 hodin.