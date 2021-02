Osvojte si návyky, díky kterým budete šťastnější

Trávení volného času s přáteli, víkendové výlety se širší rodinou, cestování po světě, návštěvy kina či divadla. Tyto a podobné aktivity, které nám přinášejí klid a pohodu s blízkými, nyní nejsou možné. Než se vše vrátí do tolik očekávaného normálu, zkuste si místo toho zatím osvojit návyky nové, které navíc nevyžadují ani příliš námahy a lze je začlenit do každodenního života.

Ale rozhodně nemusíte „tlačit na pilu”. Zkuste to s nimi nejprve párkrát do týdne, možná si je postupem času oblíbíte natolik, že budou vaší každodenní automatickou „součástí”.

Jaké jsou odborně podložené tipy, které vám vyčarují úsměv na tváři a dodají pocit pohody?

Pochvalte se

Komplimenty dokážou doslova divy. Nejen že díky nim budete spokojenější, ale zároveň si upevníte vlastní sebeúctu. Pochvalte se nejlépe po nějakém dokončeném úkolu, ať jde o cokoli – dokončení pracovního projektu, přípravu skvělé večeře pro rodinu atd.

Podle japonského Národního institutu pro fyzikální vědy je poslech pochvaly jakousi sociální odměnou, která lidem činí dobře. A co víc, dokáže namotivovat k ještě lepšímu výkonu.

Uspořádejte soukromou taneční party

Tanec obecně přináší uspokojení mužům i ženám, a není třeba k tomu chodit na rušné večírky. Pokud chcete sami sebe rychle povzbudit, pusťte si doma své oblíbené písničky a tancujte si po bytě, jak je vám libo. Navíc uvolníte nahromaděné napětí, dodáte si energii pro další úkoly a budete se cítit víc v pohodě.

Chvilka s domácím mazlíčkem

Není ničím překvapivým, že domácí mazlíčci nejsou jen spolehlivým parťákem, ale rovněž i dobíječem energie a pohody. Výzkum publikovaný v Journal of Personality and Social Psychology navíc potvrdil, že majitelé domácích mazlíčků vedou kvalitnější život. To už stojí za pořádné pomazlení, co říkáte?

Zacvičte si

I tato rada je obecně známá, když si chcete zlepšit náladu. Podle studie z roku 2018 dvacet až třicet minut aerobního cvičení podpoří uvolnění endorfinů, díky kterým se budete cítit pozitivně a plní energie.

Aerobní cvičení může představovat cokoli, co vám alespoň trochu rozbuší srdce – rychlá procházka venku, sledování televize při jízdě na rotopedu či rychlá chůze na pásu a podobně.

Napište, za co jste vděční

Zkuste si každé ráno vyhradit jen pár minut a sepište si, za co jste ve svém životě skutečně vděční.

V sérii několika studií odborníci vyzvali více než tisícovku dobrovolníků ve věku od osmi do 80 let, aby si denně sepisovali, za co jsou vděční. U těch, kteří tak činili opravdu pravidelně, vysledovali nejen více životní radosti a potěšení, ale i celkový nárůst optimismu a pocit pohody, uvádí server Woman's Day.

Pomáhejte druhým

Nezištná pomoc někomu jinému může být také dobrým způsobem, jak zkvalitnit vlastní život a být šťastnější. Pokud se na to cítíte, přihlaste se jako dobrovolník v nějaké organizaci, nebo klidně jen darujte nepotřebné věci těm, kteří je využijí, místo abyste je vyhodili do popelnice.

I obyčejná pomoc kamarádovi v podobě vyslechnutí jeho stížností může být „užitečná”, stejně jako vysvětlení rodičům, jak mají pracovat s počítačem.

Začněte psát deník

I když jde o obyčejné psaní, dokáže pomoci s mnohými trablemi, které nás v poslední době mohou potkávat. V deníku se můžete bez obav vypsat ze stresu, úzkostí, „svěřit se” se svými pocity, obavami. Ulevíte si, nikdo vás navíc nebude za nic soudit.

Meditujte

I když mnozí lidé meditaci automaticky zavrhnou, právě ona může v současné nelehké době pomoci uvolnit tělo i mysl a soustředit se na pozitivní věci.

Studie publikovaná americkou Národní knihovnou medicíny například zjistila, že u dobrovolníků již po čtyřech dnech krátkých meditací výrazně klesla hladina stresového hormonu kortizolu. Zkuste to také.

Vsaďte na hudbu

Nijak velkým překvapením jistě nebude, že poslech optimisticky laděné hudby může být rovněž velkým posilovačem nálady. Podobné účinky ale může mít podle zjištění i hudba smutná.

Jedna ze studií zjistila, že i při poslechu melancholické hudby docházelo u dobrovolníků k regulaci negativních emocí a nálady. Jejich aktuální stav pak byl spojen spíše s nostalgií než s neštěstím.

Vyberte něco, na co se můžete těšit

Zahraniční dovolená nejspíš pro mnohé z nás ani letos nebude realizovatelná, to ale neznamená, že si ji i přesto nemůže naplánovat.

Studie publikovaná v časopise Journal of Applied Research in Quality of Life zkoumala úroveň štěstí dospělých Holanďanů ve spojitosti s dovolenou. Zjistilo se při ní, že největší „nápor” štěstí přineslo už samotné plánování dovolené. Díky následnému očekávání vysněného výletu se pak lidé cítili podle vyjádření šťastnější až osm týdnů.

Naplánujte si i vy něco, na co se budete těšit, třeba i něco malého. Třeba víkendový útěk do přírody nebo výlet autem.

Přečtěte si knihu

Pokud máte někde odložené rozečtené knihy, není lepší čas, kdy se pustit do jejich dočtení.

Vědci na Liverpoolské univerzitě během testování zjistili, že lidé, kteří pravidelně čtou, bývají méně stresovaní a v depresi. Čtení jim také pomohlo proaktivněji řešit nastalé problémy.

Omezte čas strávený na telefonu či tabletu

Chytrá zařízení a mobily jsou nedílnou součástí všech generací. Jejich prospěšnost ale zastiňuje fakt, že nadmíra jejich užívání vede s nižšímu pocitu spokojenosti. Podle jednoho z výzkumů dívky, které tráví na sítích či s telefonem v ruce pět a více hodin denně, mají až třikrát více zkušeností s depresemi.

Zkuste proto využívat chytrá zařízení jen v opravdu nutných případech, jinak je odkládejte z dosahu.