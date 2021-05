Onemocněla vážnou plicní chorobou. Zachránila ji unikátní operace, při níž jí zchladili tělo

Pak ale prodělala žilní trombózu, která vedla následně k plicní embolii. V nemocnici tak absolvovala spoustu vyšetření, která nakonec potvrdila diagnózu plicní hypertenze, která obvykle postihuje pacienty okolo šedesáti let. Petra tedy byla o více jak deset let mladší než obvyklí pacienti s touto diagnózou.

Kdyby k operaci nedošlo, nastaly by u paní Petry další komplikace, ale především pravá strana srdce by začala selhávat, což by vedlo k selhávání dalších orgánů a následně i úmrtí. Bez léčení je totiž plicní hypertenze velmi riziková a má vysokou mortalitu.

„Když jsem se dozvěděla diagnózu, obrečela jsem to. Nevěřila jsem, že mi je schopen někdo pomoci. Byla jsem tak přesvědčená, že mi zbývá jen pár let života,“ popisuje své prvotní pocity a strach pacientka Petra.

O to větší radost měla, když se dozvěděla o unikátní operaci, která by jí mohla pomoci.

„Principem operace je zprůchodnění plicních tepen, do kterých nalétaly vmetky z trombů z dolních končetin. Ty plicní tepny buď ucpou, anebo zúží. Překážky v plicních tepnách vyloupneme tak, aby tepna zůstala čistá a krev tekla zase do míst, kam dřív téct nemohla,“ popisuje princip operace Jaroslav Lindner.

„Operuje se v hluboké zástavě, to znamená, že do těla neteče vůbec žádná krev ani z mimotělního oběhu. Při zchlazení na dvacet stupňů máme dvacet minut na to, abychom bezpečně odstranili usazeniny v plicních tepnách, protože po dvaceti minutách by mohlo dojít k poškození mozku,“ dodává lékař.