Na co všechno mohou upozornit bolesti zad

Podívejte se s námi, na co všechno mohou bolesti zad upozornit.

Za intenzivní dlouhodobou bolestí bederní části zad, na kterou žádná léčba nezabírá, naopak se stále zhoršuje, přičemž se může šířit i dál do nohy pod koleno až po chodidla, může stát i tzv. kořenový syndrom, který způsobuje výhřez meziobratlové ploténky, který tlačí na kořenový nerv. Děje se tak často v oblasti obratlů L3/S1.

Charakteristickými rysy zánětlivých onemocnění zad jsou nevysvětlitelné noční bolesti zad a ranní ztuhlosti, které se zpravidla zmírňují po rozcvičení. Po vychladnutí a přechodu do klidu se však revmatické bolesti poměrně rychle vracejí.

Nejtypičtějším příznakem infarktu je silná pálivá bolest na hrudníku, která může vystřelovat do ramene, ruky, krku, zad, mezi lopatky, ale také do čelisti nebo břicha. Lidé ale mohou zaznamenat i samotnou náhlou bolest zad, břicha a čelisti, a to zejména ve spánku.