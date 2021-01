Na co se soustředit při péči o člena rodiny nakaženého koronavirem

Onemocnění covid-19 má dopady na celý svět. Počty nemocných stále přibývají, stejně jako čísla zemřelých. I když jsou nemocnice plné pacientů s těžkým průběhem, lidí, kteří jsou bezpříznakoví, nebo jsou doma jen s menšími či středními potížemi, je nepoměrně víc.

Omezení spojená s koronavirem už jsou sama o sobě pro mnohé nepříjemná, když se ale nákaza dostane i do vaší vlastní rodiny, může to být ještě náročnější, a to především psychicky. Jak se k celé situaci postavit, a co dělat, aby se pokud možno nemoc v rodině nerozšířila?

Rouška ve společných prostorech

Je jedno, zda zrovna vaříte nemocnému čaj, nebo chystáte oběd, pokud jste ve společné místnosti, vždy mějte na obličeji nasazenou roušku, abyste ochránili sami sebe před možným přenosem nemoci. A to nejlépe i v případě, že se v nějaké místnosti pouze střídáte, například v koupelně.

„Je to hlavně proto, že se virus šíří především kapénkami a aerosoly,” upozorňuje na známý fakt doktorka Penny Wardová pro Independent.

Podpořte duševní pohodu

Pokud máte doma nemocného koronavirem, je potřeba, aby všichni členové domácnosti zůstali minimálně po dobu 10 dní v karanténě, a to kvůli možné nákaze či přenosu viru na někoho mimo domácnost. Je tak třeba zůstat doma a vůbec nikam nechodit, výjimkou je neodkladná lékařská pomoc.

I několik málo dní strávených s ostatními členy rodiny v uzavřeném bytě se ale může výrazně podepsat na duševním rozpoložení všech.

Odborníci na duševní zdraví ze společnosti Every Mind Matters proto radí naplánovat si každý den izolace a každý den zůstat v kontaktu s někým „z venku”. Zavolejte rodičům, kamarádce, nebo uspořádejte online chat. Jakýkoli kontakt s okolím se počítá.

Pravidelná strava a pitný režim

Pokud máte v rodině někoho nemocného, byť s minimálními příznaky, radí odborníci rozhodně nejíst společně u jednoho stolu, ale zásadně vždy odděleně. Nejlepší je, pokud nemocný zůstává v jedné místnosti a někdo další mu stravu a pití nosí. Samozřejmě je třeba i tehdy dbát na pravidelnost a správné složení stravy a také pitný režim.

„Nejlepší je, když vše dotyčnému připravíte a necháte přede dveřmi a odejdete,” radí Wardová, jak minimalizovat kontakt.

Pravidelný úklid společně sdílených prostor

Pravidelný úklid společných prostor a všech míst, kterých se nemocný dotýká, je samozřejmostí. Pokud možno co nejčastěji to jde. Vir totiž může přetrvávat i na různých površích, a to různě dlouhou dobu.

Samozřejmostí je vlastní ručník a další hygienické prostředky pro nemocného, stejně jako pravidelné větrání prostor, kde nemocný přetrvává. Pokud je to možné, mělo by se větrat poměrně často, a to nejlépe v celém bytě.

Zásoba volně prodejných léků

Pokud se nemocný člen potýká s lehčími příznaky nemoci, teplotou či lehčím kašlem, je vhodné mít doma po ruce i volně prodejné léky, které mohou případné příznaky pomoci zmírnit a nemocnému tak usnadnit léčbu.

Nebojte se zavolat lékařskou pomoc, pokud je to třeba

Bohužel nikdo přesně neví, s jakým průběhem se bude potýkat, dokud ho nemoc nepotká osobně. Pokud se počáteční příznaky začnou zhoršovat, je třeba neotálet a co nejdříve zavolat lékařskou pomoc. Někdy mohou lékaři jen doporučit nějaký postup, v případě opravdové krize je pak třeba neprodleně volat záchrannou službu.