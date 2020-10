Mýty o tloustnutí v menopauze

I toto tvrzení není zcela pravdivé. Pomalý nárůst hmotnosti se začíná projevovat už v období tzv. perimenopauzy, tedy i několik let před menopauzou (ta je definována jako 12 měsíců v řadě bez menstruace). Přechod od perimenopauzy k menopauze může trvat až deset let.

„Pokud jíte nepravidelně a nejvíce až s blížícím se západem slunce, nebo dokonce až pozdě večer, není to v souladu s tím, jak naše tělo nejlépe jídlo zpracovává, což je dříve v průběhu dne. To vše vede k tomu, že sníte mnohem více, než potřebujete, což se podepíše i na hmotnosti,” popisuje Wardová.

I když se vám v menopauze podaří si udržet váhu, nebo dokonce zhubnout, zapomeňte na to, že vaše tělo bude vypadat stejně jako ve dvaceti. Bude jiné, přijměte to. „To nejdůležitější je najít v životě rovnováhu mezi tím, co máte, a co chcete,” dodává Wardová.