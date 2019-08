Moderní šetrné léčby prostaty

Zavedou do močové trubice speciální endoskopické zařízení. Z něj pak v oblasti, kde je prostata, vystřelí do znecitlivělých tkání jakési kovové kotvičky. Tři na jednu stranu, tři na druhou.

Protože mě metoda zaujala, zajímal jsem se víc o její přednosti a nedostatky, ale i o to, kdy se objeví v ČR. Nespornou výhodou je to, že jde o metodu šetrnou. Nevyžaduje navíc žádnou dlouhou rekonvalescenci, pacient jde hned ten den domů.

Urolog zavede do močové trubice endoskop, z něj se vysune sonda, která vnikne do určitých míst v prostatě. Lékař do nich aplikuje sterilní vodní páru. Ta způsobí zánik buněk, ale i to, že se prostata během několika týdnů výrazně zmenší. S tím zmizí i problémy, které doprovázejí její zbytnění.