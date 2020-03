Koronavirus donutil mladé k výměně rolí. Hlídají a vychovávají své rodiče

V době bez koronaviru by asi bylo její chování dost zvláštní, v posledních několika týdnech se ale není čemu divit. Téměř od počátku se ví, že nákaza může být pro mnohé starší občany a ty, kteří trpí jakýmkoli vážnějším onemocněním, potenciálně smrtelná.

Editorka Josephine Toveyová rozhodně ale není jediná, kdo sdílí podobné obavy. Stejně je na tom řada jejích přátel. „Moje matka žije setkáváním s přáteli a chozením na kávu. Řekla mi, že se nelíbají ani neobjímají, takže se nemám bát, je to v pohodě. To ale rozhodně není, mami,” postěžovala si jedna z jejích kamarádek.

„Moje matka mi sdělila, že ona a otec stále nezrušili výletní plavbu plánovanou na příští měsíc,” postěžoval si minulý týden na Twitteru americký spisovatel Grant Ginder. „Na to jsem jasně odvětil, že pouze přes mou mrtvolu,” cituje jeho rozhořčení server Guardian. Nejen jeho situace dokládá, jak se v rizikové době role rodičů a jejich děti obracejí.

Dohled nad pohybem rodičů a péče o ně ale není jediné, co mladé lidi trápí. Mnozí z nich s nimi kvůli možnému riziku přenosu nebezpečné nemoci omezují kontakt.

Ani to celé situaci na příznivém pohledu nepřidává. Obzvlášť pak v rodinách, kde jsou i malé děti, respektive vnoučata.

Odborníci proto nabádají všechny bez rozdílu věku, aby byli se svými blízkými v kontaktu alespoň po telefonu nebo přes počítač, a to co nejčastěji to půjde.