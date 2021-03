Koronavirové návyky, které je vhodné si udržet i do budoucna

Na samém počátku roku 2020 málokdo dokázal předvídat, jak moc se změní lidské životy. Kromě samotné pandemie se začaly zavírat mnohé provozovny, ale i školy a volnočasové prostory, lidé byli nuceni zůstávat doma a omezovat kontakty. Někteří se s tím poprali po svém a přispívali různými tipy a návody, jak to zvládnout, mnozí další ale se vším těžce bojovali.

Jak říká autorka knihy Lepší než dříve: Co jsem se naučil o vytváření a porušování návyků, Gretchen Rubinová, „zkušenosti z roku 2020, jakkoli těžké, nám uštědřily i mnoho cenných lekcí”. A těch je dobré se držet.

Dvojnásobná péče

Během pandemie: Během pandemické krize se ukázalo, jak moc je vše propojeno. Tím, že se budeme mnohem více starat sami o sebe, zůstaneme v bezpečí a v pohodě a rovněž budeme dělat spoustu dobrého i pro komunitu jako takovou.

Do budoucna: Péče o sebe by i nadále neměla být brána jako něco sobeckého. A rozhodně by se neměla odbývat jen delším zdřímnutím o víkendu nebo horkou koupelí, když je čas.

Jak tvrdí psycholožka Kelly McGonigalová ze Stanfordské univerzity, jde hlavně o stanovení priorit, hranic a hledání účelu toho, co děláme. A vyhrazení určitého pravidelného času, kdy se budeme věnovat jen sami sobě. Protože teprve pak můžeme plnohodnotně pomáhat i ostatním.

Důraz na vlastní odpovědnost

Během pandemie: Ve snaze zabránit šíření nebezpečné nemoci se každý člověk učil a stále učí vlastní zodpovědnosti za situaci tím, že nosí respirátor, omezuje kontakty a udržuje odstup.

Do budoucna: I když uvedená pandemická opatření přestanou jednou platit, odpovědnost za sebe a své činy by měla přetrvat. Zkuste si najít někoho, kdo vám bude pomáhat s plněním zdravotních cílů. Plánujte si procházky na čerstvém vzduchu, zaměřte se na zdravé stravování, cvičení. Pomoci může i denní zapisování všech úspěchů a splněných cílů do deníku či záznam v aplikaci.

„Děláme mnoho věcí lépe, když nás někdo sleduje. Dokonce, i když jsme to my sami,” dodává Gretchen Rubinová.

Pohyb jako součást každého dne

Během pandemie: Když se kvůli šíření nemoci uzavřely fitness provozovny a nemohlo se sportovat nejdříve ve vnitřních, později i omezeně ve venkovních prostorech, řada lidí si i tak našla způsob, jak cvičit v pohodlí domova.

Do budoucna: Zkuste se i do budoucna zaměřit na pravidelnost cvičení, místo delšího pohybu jednou či dvakrát týdně si ale raději vymezte kratší chvilky každý den. Po dlouhém online hovoru se jděte projít, po vyčerpávajícím dni si večer dejte pauzu a praktikujte několik oblíbených cviků z jógy či jiné aktivity.

Přehráváte si nějaký záznam? Zkuste si u toho stoupnout a chvilku si zacvičit, třeba udělejte pár sedů lehů nebo chvilku skákejte na místě, praktikovat se dá téměř cokoli.

Příprava na krizi

Během pandemie: Hlavně v počátcích, kdy se nemoc začínala nekontrolovatelně šířit a přišly první zákazy a omezení, začali někteří lidé doslova panikařit a hromadit toaletní papír a další zásoby ze strachu kvůli jejich možnému nedostatku, ale i celkové nejistotě, co bude.

Do budoucna: Podobný systém je vhodné praktikovat i do budoucna, i když ne primárně zrovna co se týče potravin. Jde spíše o to mít připravené pohromadě a přehledně všechny důležité dokumenty – bankovní informace, doklady o pojištění, případně veškeré důležité kontakty.