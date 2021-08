Kolik spánku člověk potřebuje? Záleží na věku

Batolata od jednoho roku do tří let by měla podle doktora Bhanu Kolly z Kliniky Mayo prospat mezi 11-14 hodinami. S narůstajícím věkem se pak rozmezí snižuje – od tří do pěti let na 10-13 hodin spánku, od šesti do 12 let pak na zhruba devět až 12 hodin.