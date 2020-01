Kdy u člověka vrcholí krize středního věku

Krize středního věku – někdo ji považuje za výmysl, jiný ji možná zažil na vlastní kůži. Jde o stav, kdy si začínáme uvědomovat vlastní roky a nejspíš i bilancovat, co se nám v životě povedlo, co naopak ne. Jak jsme na tom v porovnání s ostatními a co bychom ještě chtěli dokázat. Vědci nyní odhalili věk, ve kterém u člověka podobný stav vrcholí.