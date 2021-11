Jak se vypořádat s podzimními splíny

„Dokonce i jako dospělým osobám nám podzim přináší do naší rutiny zpět školní režim a atmosféru, která v nás může zanechávat pocit mrzutosti. O to víc ve spojení s kratšími dny a převládající šedí bez slunce. Může se navíc začít dostavovat určitý pocit ztráty – další rok je téměř za námi a mnohá předsevzetí zůstala nevyplněna,“ vysvětluje.

I tak je dobré podzimním splínům nepodléhat. Co pro to udělat?

„Jinými slovy – čím méně toho děláme, tím hůře se cítíme. Říkáme tomu spirála letargie, kde delší nečinnost vede k letargii, únavě a špatné náladě. To je dobré mít na paměti v zimních měsících, kdy chladnější počasí a dřívější stmívání svádějí k rušení plánů ve prospěch lenošení doma. Zkuste si proto dopředu naplánovat aktivity, které můžete na podzim i v zimě vykonávat, třeba s přáteli.“

„Důležitý je dobrý start,“ nabádá psycholog Jan P. de Jonge. To zahrnuje běžné tipy jako vstávání o něco dříve, než je potřeba, pití vody nebo třeba ranní cvičení. Rovněž je dobré si hned ráno stanovit priority dne.

„Prostředí kolem nás může mít velký vliv na naši pohodu. A protože v chladnějších měsících trávíme více času doma, je domácí prostředí o to důležitější. Zkuste si domov osvěžit květinami nebo podzimními dekoracemi, svíčkami – zapojte všechny smysly,“ radí Dabrowskiová.

„Vyjděte každý den alespoň na chvíli ven. Ať už na procházku, nákup do vzdálenějšího obchodu, nebo na výlet s dětmi, každá aktivita za denního světla nejen pomůže rozhýbat metabolismus, ale dodá také potřebnou energii a zvýší hladinu kyslíku. Díky tomu bude mozek produkovat více prospěšných hormonů, které vedou k lepšímu spánku, jenž má vliv na zlepšení nálady,“ radí expertka na fitness Penny Westonová.

„Můžeme si nastavit budík tak, aby nám každou hodinu připomněl se zastavit, zamyslet se, poslechnout si povznášející píseň a klidně dýchat. To vše nám pomůže cítit se klidněji a vyrovnaně.“

„Nicméně čím více sacharidů budeme jíst, o to větší propad přijde. Je proto dobré zvážit, co jíme a pijeme a zaměřit se na vyváženou stravu. Prospějeme tím duševní pohodě, zároveň posílíme organismus na zimu. Skvělé jsou mastné ryby a vitamín D, stejně tak nezapomínejme do jídelníčku zahrnout barvy,“ dodává Lythgoeová.