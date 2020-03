Jak dlouho vydrží jednotlivé potraviny a jak je skladovat

Citrony - lze uchovat až šest měsíců, pokud je nakrájíte na čtvrtiny, dáte do sklenky a přidáte sůl a vodu. Sůl vytáhne vlhkost a způsobí, že v průběhu času zjemní a zafunguje jako konzervant.

Máslový sýr - u sýru je zapotřebí zabránit vzniku plísně. Toho docílíte tak, že natřete povrch nádoby se sýrem vrstvou másla. Zabrání to oxidaci a vzniku plísně.

Chléb - pokud chcete, aby vám chleba vydržel co nejdéle, pak k němu přidejte do chlebníku kousek řapíkatého celeru. Chleba dokáže z celeru absorbovat vlhkost a tím neztvrdne a vydrží déle.

Banán - pokud chcete, aby vám banán vydržel doma delší čas, pak zabalte konec (stopku) do alobalu.

Maso obecně v lednici příliš dlouho nevydrží a je jedno, zda je syrové, či vařené. Drůbež, vepřové klobásy a mleté hovězí maso by se mělo přes uchování v lednici do dvou dnů spotřebovat.

Trvanlivost lze prodloužit pečlivým zabalením a zapečetěním všech obalů přelepením či zabalením do fólie. Proto je lepší koupit maso již ve fólii zabalené a ošetřené dusíkem, případně mražené maso.

Mléko - čerstvé mléko v kartonu vydrží pouze 5-7 dní, jakmile ho ale otevřete, je ho nutné spotřebovat do konce dne anebo do něj přidejte špetku soli či hydrogenuhličitan sodný, které sníží aktivitu bakterií v mléce.

Vejce - čerstvá vejce můžete mít v lednici až měsíc, vařená vejce natvrdo 7-10 dní. Chcete-li čerstvá vejce uchovat déle, pak je nalijte do formy na muffiny a dejte do mrazáku.

Zelenina - lednice zelenině nedělá příliš dobře, zelenina sama o sobě v ní velmi rychle uvadá. Pokud tedy chcete, aby vám vydržela co nejdéle, pak ji zabalte do vlhké utěrky.

Sýr - pokud je sýr originálně zabalen, může vydržet 2-4 měsíce, jakmile ho otevřete, musíte ho spotřebovat buď do druhého dne, nebo po natření máslem do 6 týdnů.

Sušené bylinky vydrží klidně i rok. Pokud budete chtít bylinky zamrazit, pak je nejprve nasekejte nadrobno a vložte do misek na ledové kostky a následně zalijte olejem či vodou. Vydrží tak déle, než když je dáte zamrazit jen tak.

Mouka by se neměla uchovávat déle než osm měsíců, a to opět na chladném a tmavém místě. V tomto případě jde i o to, abyste si mouku nejen neznehodnotili, ale také nezamořili celý byt moučnými moly.