Eva Jerhotová: Z vyšetření sítnice lze rozpoznat spoustu nemocí

Před lety vystudovala všeobecné lékařství, při kterém se jí zalíbila stáž na očním oddělení. „Oko je nejen krásné, ale také je to orgán, který je mezi ostatními lékaři velmi respektovaný. Například chirurg ani internista nechtějí oční problematiku řešit, přijde jim to jako velká výzva,“ říká Eva Jerhotová.

Ano, netýká se to tedy úplně té předškolní věkové kategorie, ale spíše pozorujeme významný nárůst školní krátkozrakosti, četné studie, které to svými daty potvrzují, mluví přímo o epidemii krátkozrakosti. Ty také prokázaly, že aspoň tři hodiny pobytu venku denně mohou rozvoj krátkozrakosti zbrzdit.

Tam už ne, řekněme, že po 24. roce věku je vada již stabilizovaná a málokdy se zhoršuje. V souvislosti s dnešními požadavky na dobré vidění, u některých profesí dokonce na bezchybné prostorové vidění, je důležité u předškolních dětí zachytit tupozrakost, protože to je něco, co se může vyvíjet zcela nepozorovaně.

Nedá. Každé dítě se narodí s tím, že jeho oči neumějí koukat, vidění se musíme naučit. Doba, kdy se oko může naučit koukat, trvá pouze do osmi, maximálně devíti let věku.

Procvičování vidění spočívá kromě nošení brýlí v zakrývání zdravého oka. Zná to asi každý, dítě s brýlemi a s jedním zalepeným okem. Zalepením lepšího oka se to horší nutí koukat.

My jsme ji odoperovali a ona teď vidí tak, že se do dílny, odkud ji pro špatný zrak vyhodili, vrátila jako mistrová. Přišla a nedoufala, že by s tím něco šlo udělat, viděla asi na krok před sebe. To jsou pak hezké chvíle, když se někomu pomůže tak zlepšit kvalita života. Nebo ho i změnit.