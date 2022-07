Dokud člověk žije, měl by život užívat, říká pacient na vozíku. Na něm se vydal až do Černobylu

Jednačtyřicetiletý Honza Dušek bojuje téměř dvacet let s roztroušenou sklerózou, která ho upoutala na invalidní vozík. Bez pomoci se sám ani nenají. Nicméně to ho neodrazuje od plnění snů, které jsou převážně cestovatelské. Naposledy se ještě před ruskou invazí na Ukrajinu zúčastnil výpravy do Černobylu, z níž také vznikl film Černobyl na kolečkách.