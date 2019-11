Demenci může zachytit i praktický lékař

Včasný záchyt demence, péče o pacienty s rizikem cukrovky, testy pro rychlé odhalení plicní embolie či hluboké žilní trombózy. To jsou výkony, které budou moci nově provést praktičtí lékaři. „S rozšířením pravomocí praktických lékařů počítá reforma primární péče. Cílem je, aby praktik pomohl pacientovi s co největším množstvím problémů. Pro pacienty je to komfortnější, protože ušetří čas i peníze za dojíždění. A uleví se i specialistům, kteří budou mít více času na komplikovanější pacienty. Zároveň se zkrátí čekací lhůty na specializovaná vyšetření,“ vysvětlil předseda Společnosti všeobecného lékařství (SVL) Svatopluk Býma.