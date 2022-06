Dcera včas rozpoznala příznaky srdeční zástavy, matce tím zachránila život

Clare má dvě dcery - Maddie (15 let) a Melissu (19 let). Druhá jmenovaná se ještě na základní škole v rámci zdravotní výuky naučila, jak provádět srdeční masáž a další úkony pro záchranu života. V tu dobu sama netušila, že tím jednou zachrání život vlastní matce.

„Ten osudný den jsem pracovala dlouho do noci, další den jsme měli letět do Liverpoolu. S tehdy 14letou Melissou jsme si v pokoji jen tak povídaly, a protože už bylo pozdě, usnula v mé posteli. Díky za to, protože včas rozpoznala problém a zachránila mě,“ svěřila se matka serveru Independent.

Jak popisuje, onen osudný den nad ránem prodělala ve spánku zástavu srdce. Chvíli předtím vydala několik podivných zvuků, které dcera popsala jako velmi podivné chrápání, které ji vzbudilo. Nedalo jí to a podívala se na matku blíž a zjistila, že je ve tváři velmi bledá.

„Prý jsem nereagovala na žádné podněty, a tak rychle vstala a běžela zavolat sanitku. Tam ji instruovali, jak má postupovat, protože nejbližší sanitka byla od nás asi 40 minut daleko. Můj stav se velmi rychle zhoršoval, dcera však měla v paměti ze školy, jak provádět resuscitaci, čímž mi opravdu zachránila život. Díky jejímu zásahu jsem neutrpěla poškození mozku, když čekala na sanitku,“ popsala hrdá matka.

I přes rychlou pomoc dcery ale ještě neměla Clare vyhráno. Po převozu do nemocnice byl její stav i tak velmi kritický, lékaři jí nedávali příliš šancí na zotavení. Po třech dnech v kómatu ale všechny překvapila tím, když se probudila.

„Když jsem se probudila, měla jsem pocit, jako bych prospala celý víkend - byla jsem naprosto odpočatá a zcela svěží. A neměla jsem vůbec ponětí, co se se mnou tři dny dělo. Když jsem zjistila, že jsem v nemocnici, ihned jsem začala řešit, co doma a co je se psem. Všichni vypadali opravdu zděšeně. Prý čekali moji smrt a já se najednou probudila, jako by se nic nestalo,“ líčí svůj příběh.

Clare nakonec strávila v nemocnici dva týdny, během kterých se lékaři snažili zjistit příčinu srdeční zástavy. „Prošla jsem mnoha testy, ale můj kardiolog nepřišel na nic zásadního. Prostě se to prý stalo,“ dodává Clare.

Možnost, že by se to mohlo znovu opakovat, si nepřipouští. Možná i proto, že jí lékaři nakonec implantovali malý defibrilátor, který by v případě potíží ihned „zasáhl“.

„Žiju každý den naplno a jsem vděčná, že jsem stále tady a můžu trávit čas se svými dcerami,“ dodává Clare.

Navíc se stala členkou kampaně, která pomáhá veřejnosti s osvětou ohledně resuscitace. Podle jejího vyjádření by měl postup znát každý člověk bez výjimky. „Jsem jednoduše žijící důkaz toho, jak je umění resuscitace důležité,“ dodává.