David Lukeš „slaví“ dvacet let na vozíku. Teď se pokusí opět postavit na nohy Paraple

Přestože je tomu dvacet let, vzpomíná si na svůj osudný den, jako by byl včera.

„Byli jsme s klukama na fotbalovém turnaji a během pauzy mezi zápasy jsme se šli osvěžit do místního potoka. Skákali jsme do jezu a já jsem nepřeskočil splav a trefil jsem tam beton. Hlava šla do záklonu a v tu chvíli jsem poznal, že je to špatné, protože jsem okamžitě přestal cítit celé tělo,“ vzpomíná.