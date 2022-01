Co dělat, když se cítíte osaměle

Přetrvávající pocity osamění mohou naznačovat to, že máte problém napojit se sami na sebe.

„Pokud máte dojem, že právě to je váš problém, doporučuji začít psát si deník. Sedněte si ke stolu s šálkem dobré kávy, deníkem a vaším oblíbeným perem, zpomalte a zaposlouchejte se do vašeho vnitřního hlasu. Ze svých pocitů se pak vypište na papír. Uvidíte, že tím ulevíte své duši a pocity osamění se přinejhorším zmírní,“ říká licencovaná sociální pracovnice Angela Amiasová.

„Je snadné přehlédnout malé příležitosti ke komunikaci. Před několika lety jsem četla studii, která potvrdila, že náhodné interakce s cizími lidmi zlepšují náladu lidí po celý zbytek dne. Nebojte se proto zabřednout do konverzace na zastávce autobusu nebo při setkání na farmářských trzích. Uvidíte, že tím zlepšíte náladu nejen sobě, ale také ostatním,“ říká Angela Amiasová.

„Zeptejte se, jestli je váš stav zapříčiněný něčím z minulosti, přítomnosti nebo se bojíte osamění v budoucnosti. Identifikace svých pocitů je pomáhá řešit. Pokud jsou mé pocity zakořeněny v minulosti, soustředím se na to, čím se zabývám v přítomnosti. Zaměření své pozornosti na přítomnost zmírňuje pocity osamělosti, které jsou zakořeněny v minulosti a naopak. Pokud je pocit osamělosti zakořeněn v obavách z budoucnosti, snažte si uvědomit, za co jste v současné chvíli vděční. Díky tomu vrátíte svoji pozornost k současným okolnostem,“ říká poradkyně Danita Morales Ramosová.

„Když se cítím osamělá, vyrazím alespoň na krátkou dobu do přírody. Vstřebávám vše, co se kolem mě děje, vůni lesa, šumění listů i praskání popadaných větví pod nohama. Připomínám si, že jsem součástí toho všeho, co vidím kolem sebe,“ říká Amiasová.