Cestou na zápis na vysokou měla autonehodu, ochrnula. I tak pomáhá druhým

Při cestě po dálnici je předjela řidička, která nezvládla řízení, narazila do svodidel a následně do jejich auta.

„Seděla jsem vzadu v autě. Tím nárazem jsme udělali několik kotrmelců a já jsem to odnesla nejvíc,“ dodala. Jejím rodičům ani řidičce druhého auta se nic nestalo, Petru ale museli po nehodě přepravit do nemocnice helikoptérou.

„V nemocnici jsem zjistila, že jsem si spletla datum a vyrazila jsem o měsíc dřív, takže jsem tam ani neměla být,“ dodala s tím, že se snažila svou mysl zaměřit na to, co dělat dál.

Petra se nakonec do školy vrátila. Po pěti letech vystudovala obor mezinárodní vztahy a evropská studia, její cesta po škole nicméně směřovala do projektu Cesta za snem, který se snaží pomáhat hendikepovaným lidem a ukázat veřejnosti, že život odkázáním na vozík nekončí.

„Nejprve jsme vybírali, co by se mohlo lidem líbit. Mě pak napadlo, že by to chtělo nějak ozvláštnit a přijít s něčím novým. A protože si ráda kreslím, tak jsem zkusila vytvořit veselejší, odlišný design,“ přiblížila Petra.