Babské rady proti nachlazení

Poslední dobou se dostává do popředí hlívová polévka. I hlíva ústřičná by se měla podobně jako česnek konzumovat syrová nebo jen spařená. Obsahuje imunoglukany, které stimulují imunitu. „Doporučujeme nasušit čerstvou hlívu a rozemlít na prášek, který se potom přidává třeba do jogurtu, kefíru, čaje nebo zeleninových šťáv. Pozor! Hlíva ústřičná se musí sušit při nízkých teplotách do 30 stupňů. A je také dobré mít ověřený zdroj pěstování," říká Lucie Šefrna z Bylinkofestu.