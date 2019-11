Aktivnímu sportu se věnuje i po ochrnutí. Ve StarDance to roztočí na tanečním parketu

„Vyhýbala jsem se špatně zaparkovanému autu, nevybrala jsem úplně zatáčku a skončila jsem mezi značkami,“ vysvětlila. Nehodu přežila, zlomila si při ní ale několik obratlů, čímž došlo i k poruše míchy. V nemocnici se probrala až po dvou měsících, z Rakouska ji mezitím převezli do pražského Motola.

Následovaly dlouhé měsíce rehabilitací. Eliška se mezitím dostala do Centra Paraple , které pomáhá lidem s poškozením míchy a jejich návratem do běžného života. Ukázali jí, že i po nehodě se může stále věnovat sportu.

Soutěž přitom Eliška sleduje už od začátku. „Hrozně se mi to líbí. Líbí se mi tam, jak si lidé opravdu někdy sáhnou i na dno a co se dokážou naučit. Je to dril, dril a dril. Líbí se mi krásné šaty, atmosféra i úžasní moderátoři,“ vysvětlila.