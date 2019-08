das, Novinky

Vše začalo tím, že po návratu do zaměstnání začala paní Marii bolet záda, po nějaké době se k tomu přidala celková nevolnost a večer pak prudké výkyvy teploty a velká bolest rukou a nohou.

V časných ranních hodinách následujícího dne ji tak manžel odvezl na pohotovost. Krátce poté Marii převezli na jednotku intenzivní péče, kde ji lékaři záhy museli uvést do umělého spánku.

Zprvu se lékaři domnívali, že se jedná o těžkou infekci způsobenou nějakou tropickou chorobou, kterou si zřejmě přivezla z dovolené. Až po sedmi dnech přišli na to, že pravým původcem infekce jsou bakterie capnocytophaga canimorsus, které se vyskytují v tlamě psů a koček a jsou nebezpečné zejména v případě, kdy se dostanou do otevřené rány.

A tak se i stalo zřejmě u paní Marie, která se nechala olízat svým štěnětem při příjezdu z dovolené, včetně místa s nezahojeným škrábancem.

Vážnost stavu paní Marie vysvětlila pro CNN její ošetřující lékařka Margaret Kobeová z nemocnice Aultman v americkém Ohiu.

„Paní Marie se dostala na jednotku intenzivní péče již v deliriu, krátce nato jsme ji museli pro obrovské bolesti uvést do umělého spánku. Její pokožka na rukou se začala rychle měnit na purpurově červenou a velmi záhy na černou, což značilo vznikající gangrénu (tkáň začíná odumírat). K tomu se ještě přidala krevní sraženina.

Snažili jsme se identifikovat, co za takovou rozsáhlou infekcí stojí, ale nedařilo se nám to. Pak se infekce rozšířila i na špičku jejího nosu, uši, nohy a zbytek obličeje. Přestože obličej ještě zachránit šel, u končetin to bohužel nešlo, proto je bylo nutné pro záchranu života amputovat.”

Marie Trainerová se svým mužem nyní shání peníze na rehabilitace.

Rodina Marie se ale nechtěla s amputacemi smířit, a proto její stav konzultovala ještě s dalšími lékaři. Všichni se ale shodli na tom, že infekce již napáchala takové škody, že amputace je jediným řešením.

„To, co jsme prožívali, bylo nepředstavitelné. Nedokázali jsme vůbec pochopit, že ještě před pár dny byla Marie na dovolené v pořádku a najednou leží v bezvědomí v nemocnici a její ruce a nohy jí odumírají,” svěřila se Mariina nevlastní dcera.

Naštěstí se lékařům nakonec podařilo odhalit původce infekce a začít s účinnou léčbou. „Než se tak ale stalo, byli jsme sami nešťastní, protože rozsah infekce byl jeden z nejhorších případů, který jsme doposud viděli. Paní Marie byla opravdu velmi blízko smrti,” dodává Kobeová.

Marie má dnes za sebou osm operací a spolupracuje s lékaři na přípravě protéz pro všechny končetiny. Ráda by se co nejdříve vrátila k normálnímu životu. Svých milovaných psů se přes to všechno ale nevzdala, naopak jsou součástí její léčby. Nikdo jiný jí tak snadno nevykouzlí úsměv na tváři jako právě oni.