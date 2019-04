das, Novinky

Na počáteční stavy duševního onemocnění přitom mohou upozornit určité signály, které by všechny v okolí měly upozornit, že se s mužem něco děje a bylo by dobré vyhledat odbornou pomoc.

„Mezi prvotní signály určitě patří podrážděnost, agresivita, ale také náhlé touhy vyjadřování pozitivních emocí. Kromě emocionálních projevů se ale nemoc může projevit i po fyzické stránce, když muže začnou trápit bolesti hlavy, zažívací potíže, ztráta chutě k jídlu či ho bude sužovat únava, nedostatek energie, neschopnost soustředění a nepohodlí. Problém může nastat i s nespavostí či naopak s častým spaním,” vysvětluje pro Daily Mail lékař Mark Winwood.

Už i v raných fázích onemocnění se ale také mohou objevit hluboký smutek či pocity beznaděje, které mohou naznačovat sebevražedné myšlenky. Někdy také mohou muži začít více pít alkohol, kouřit či požívat jiné návykové látky.

Jak pomoci?



Většina mužů si zprvu nebude chtít problém připustit a už vůbec ne jej řešit s někým cizím. „Je proto důležité na muže při komunikaci netlačit, nechat ho pokud možno mluvit a jen mu naslouchat. Až poté ho ujistit, že na všechno, co prožívá, není sám,” doporučuje Winwood.

Muži o svých pocitech příliš nedokážou mluvit. Je to způsobeno výchovou. Od mala je jim vštěpováno, že jsou muži a tak musí být silní a stateční. Tudíž oni samotní vnímají každou projevenou emoci jako známku slabosti.

„Společnost navíc často vytváří klima, že emoce z nás činí horšího člověka. Muži se tak často snaží vyhnout všem emocím, jež vyvolávají negativní myšlení i úzkost,” upozorňuje odborník.

Bohužel toto všechno může eskalovat v naprostý nedostatek sebevědomí, vlastní hodnoty a vést k sebevražedným tendencím. „Ve špatných dnech se tak muž cítí frustrovaně a defenzivně. V takových okamžicích na něj nesmíte vytvářet jakýkoliv nátlak, protože by to mohlo stav ještě zhoršit. Raději tak na muže nemluvte a jen tam buďte. Maximálně mu neustále připomínejte, že ho milujete a jste ochotna mu pomoci a podpořit ho ve všem, co by umožnilo, aby se cítil lépe,” radí lékař.

Být s někým, kdo je duševně nemocný, je obrovsky vyčerpávající a frustrující. Ne každý to dlouhodobě dokáže zvládat s nadhledem. Proto je důležité hledět i na své vlastní zdraví a snažit se v dobrých dnech dostatečně relaxovat a dobíjet energii věcmi, které máte rádi a dělají vám dobře.

Těžké období i pro samotného muže



Toto období není snadné ani pro samotného muže. Vůči svým nejbližším se může cítit trapně a na základě toho se chovat i defenzivně. „Mnozí muži sice chtějí dostat šanci o svých pocitech mluvit, ale zároveň nechtějí nikoho obtěžovat. O to víc potřebují cítit impulz, že ho chce druhý skutečně vyslechnout, ale nebude ho za nic z toho soudit,” upozorňuje Winwood.

Snažte se tak muže co nejvíce podpořit a ujistit ho, že vám na něm záleží a že se jeho situace jistě brzy zlepší.

„Nicméně nikdy mu neříkejte, že to musí překonat. Je to stejné, jako byste nutili někoho se zlomenou nohou chodit, že to rozchodí. Myslete vždy na to, že každý si určitá slova může vyložit po svém. Tudíž i vaše dobře míněné rady mohou být pochopeny přesně opačně,” varuje lékař.

Dále je pak velmi důležité respektovat soukromí nemocného. Když se tedy s jeho stavem budete chtít svěřit někomu dalšímu, měl by o tom vědět.

„Duševní nemoc je bezohledná. Proto se při komunikaci s nemocným také vždy vyhněte nejrůznějším prohlášením o tom, že víte, co si myslí a cítí,” dodává lékař.

Kde najít odbornou pomoc?

V dnešní době existuje hned několik možností léčby. O konkrétním postupu je dobré se poradit s odborníkem na duševní zdraví, ideálně s psychiatrem.

Je důležité, aby nemocného do léčby nikdo netlačil, aby dokázal sám přijmout fakt, že má problém a že ho musí řešit.

Pomoc a radu také můžete nalézt na stránkách Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví či Terapeutického centra Modré dveře.