das, Novinky

Chodidla jsou pro lidské tělo a jeho správné fungování velmi důležitá. Přenášejí veškeré zatížení lidského těla, podílejí se na zajištění rovnováhy, stability i tlumení nárazů. O to více bychom se o ně měli starat, a to od dětství.

Nejlepší prevencí je správně zvolená obuv



Správné obutí je takové, které je pohodlné, přičemž na každou činnost je dobré mít k tomu určenou obuv. Na tvrdé povrchy, na kterých se pohybujeme převážnou část dne, je ideální nosit obuv, která tlumí nárazy a podporuje obě klenby.

Ideální je nezůstávat v jedněch botách celý den a raději nohám a chodidlům ulevit přezutím se do otevřených pantoflů, nejlépe zdravotních. Noha v nich lépe dýchá a dochází i k jejímu lepšímu prokrvení.

Důležité je ale také hledět na samotné materiály. „Svrch obuvi je nejvhodnější usňový, neboť se nejlépe přizpůsobí tvaru nohy a je prodyšný. Stélka obuvi by měla být pohodlná a vyměkčená. Podešev by měla být z flexibilních materiálů tlumících nárazy při chůzi, v její přední části v místě prstových kloubů, by měla být dostatečně prostorná, pružná a ohebná. Vhodný je také výběr obuvi s malým klínkem, který vyvýší patu o cca 1-2 cm,” upozorňuje ortoped František Picek z pražského ORP centra.

Nejvhodnější a nejzdravější chůze je chodit naboso, ale na měkkém podloží, např. po písku, trávě či po malých jemných malých oblázcích. Je to přirozené a dochází tak ke správnému prokrvení nohou. „Chůze naboso na tvrdém povrchu je naopak nevhodná, neboť časem přináší komplikace v podobě zborcení nožní klenby apod.,” varuje Picek.

Podobný problém může vzniknou i u bot s rovnou podrážkou, např. balerín. Klenba chodidla v nich nedostává vůbec žádnou podporu, a může začít bolet. Stejně tak může dojít k zánětu povázky (plantární fasciitis) způsobující bolest paty.

Plantární fascie je šlacha, která spojuje patu s prsty a podporuje svaly a klenbu chodidla. Tato šlacha se chůzí v nevhodné obuvi příliš napíná, může se i přetrhnout. Odpočinek poté poskytne jen dočasnou úlevu od bolesti paty. Pokud si bez těchto botiček nedovedete představit plnohodnotný život, lze jako jistou formu ochrany doporučit ortopedické vložky. Uleví bolesti, stejně tak patní vycpávky.

Pozor byste si měli dát i na nošení obutí typu crocs, které spoustu lidí zaměňuje s ortopedickou obuví. Plastová obuv je vhodná pouze na zahradu či k vodě, není vhodná na celodenní nošení.

„Stejně tak na celodenní nošení není vhodná tzv. barefoot - nezpevněná jednodušší obuv bez stélky. Nosit ji je vhodné jen na přírodní povrch, jako je les, tráva, pěšiny, písek, kamínky, trávník apod.,” dodává Picek.

Deformity nohou. 1. Ploché nohy, 2. Normální chodidla, 3. Vyklenutá noha

FOTO: Profimedia.cz

Jednoduché cviky pro ploché nohy Ohýbejte, natahujte prsty na nohou, kružte jimi.

Válejte míček mezi ploskami chodidel.

Zdvihejte prsty malé předměty, pohybujte prsty po podložce, přenášejte váhu z přední do zadní části chodidla.

Jak je to u malých dětí



U dětí se klenba vyvíjí postupně – nejdříve kolem čtvrtého roku věku, kdy je noha normálně vbočená a klenba je vyplněna tukovým polštářem. Proto otisk nohy malých dětí vypadá jako plochá nožička, ale ve skutečnosti tomu tak není. Je tedy zbytečné v tomto věku řešit postavení dětských nožiček nebo vtáčení špiček.

Zhruba mezi 4.– 6. rokem života se začíná formovat podélná klenba nožní. Do té doby by se rodiče měli zaměřit hlavně na nápadnější stranové asymetrie v chůzi a dbát na kvalitní a zdravou obuv.

V boji proti plochým nohám pomáhá cvičení s míčky a válečky.

FOTO: Profimedia.cz

Při výběru dětské boty je důležité dbát především na správnou velikost, která se může v průběhu roku změnit až o tři velikosti. Podcenit se nesmí ani tvar obuvi, aby mělo dítě dostatečný prostor pro všechny prsty.

„Šířka obuvi musí odpovídat obvodu nohy v místě prstních kloubů, má mít dostatečně prostornou kulatou špičku a vnitřní hrana obuvi by měla být rovná,“ upozorňuje Jana Šůstková ze společnosti Fare.

Dobré je hledět i na pevný opatek, který má za úkol udržet patní část nohy ve správném postavení, a tím napomáhat k udržení správného tvaru klenby.

S odhalením problému může pomoci plantografie

Jedná se o speciální vyšetřovací metodu, při které dochází k vyšetření plosek nohou při stoji člověka.

„Pomocí plantografie se měří tlaky přenášené z chodidel na desku se senzory, jejichž deformace se převádí na číselné hodnoty a do obrazu v barevném spektru přes počítač na monitor. Díky tomu umožňuje plantografie zjistit rozložení tlaku mezi chodidlem a podložkou,” vysvětluje primářka Michaela Tomanová z rehabilitační kliniky Infinity Clinic.

Otiskový test – zleva: 1. otisk: vysoká klenba – jedinec ví, kde ho tlačí bota. Navíc ho bolí často paty, jelikož je zatěžuje více, a pak také kloub palce a malíku. 2. otisk: normální zdravá ploska – noha je v pohodě, jedince nic nebolí. 3. otisk: ploché nohy – často bolí přednoží a zánártní kůstky. U podélně ploché nohy bolí kotník a přední část bérce. Z toho brzy začne bolet i koleno.

FOTO: ORP centrum