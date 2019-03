das, Novinky

Mladá žena popsala, jak moc jí právě tyto čaje poškodily střeva a způsobily celou řadu dalších potíží.

Detoxikační čaje podle jejich propagátorů podporují spalování tuku, mají eliminovat chuť k jídlu a zároveň čistit trávicí systém od nebezpečných toxinů. Podle Iman ale ve většině případů tyto čaje působí jen jako projímadlo. Mnoho z nich totiž obsahuje přírodní laxativa, tedy látky s projímacími účinky, které při dlouhodobém užívání mohou velmi významně poškodit střeva.

Iman detoxikační čaje poprvé zkusila již ve 13 letech, kdy toužila zhubnout. Nic z toho, co si o čajích přečetla, ale nefungovalo, jediné, co se dělo, bylo, že měla obrovské křeče v břiše a silný průjem. Užívala totiž detoxikační čaje, které obsahovaly list senny a tedy velmi silné přírodní laxativum, které by se nemělo užívat déle než týden, jinak může poškodit střeva.

Bohužel Iman tyto čaje užívala téměř denně dva roky. Stala se na nich doslova závislá. Tím, že si lidé všímali, že hubne, s tím navíc nedokázala skoncovat.

Podle odborníků z Daily Mailu se v podstatě jedná o formu bulimie, jen průjem nahrazuje zvracení. Důsledky dlouhodobého užívání těchto čajů pak mohou být fatální.

Iman Hariri-Kiaová

FOTO: Instagram Iman Hariri-Kiaové

Iman tak jednoho dne zkolabovala. Přes všechno, co se s ní dělo, ale nedokázala lékařům přiznat důvody svých potíží, kdy v sobě měla problém zadržet jakoukoliv potravu, i když už čaje nějakou dobu nepila.

Přiznání přišlo až po nějaké době, kdy jí lékaři diagnostikovali celiakii (autoimunitní zánět sliznice tenkého střeva, který vede k destrukci slizničních klků a mikroklků. Následkem toho se povrch tenkého střeva zmenšuje, čímž se snižuje jeho schopnost trávení a vstřebávání živin. U nemocného může dojít až k rozvratu metabolismu.) a pak také gastroparézu (porucha vyprazdňování žaludku).

Důsledky dlouhodobého působení těchto čajů v žaludku a ve střevech si tak Iman ponese celý život. V budoucnu jí navíc hrozí i srdeční onemocnění a poškození jater.