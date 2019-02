das, Novinky

Ghrelin neboli hormon hladu má při normálním fungování za úkol poslat zprávu ze žaludku do mozku a oznámit nám, že máme hlad. Při jeho nadprodukci ale vzniká pocit hladu i tehdy, když doopravdy nehladovíme.

Za nadměrnou produkci tohoto hormonu pak často může skladba jídelníčku a nepravidelné stravování. „Ze všeho nejhorší jsou drastické metody, při kterých prakticky nejíte, jsou v těchto případech nejškodlivější. Když má tělo hlad, bojí se o zásoby a schovává si energii do tuků, jakmile dostane možnost se opět zasytit, přestává mít záchrannou brzdu," upozorňuje specialistka na redukční diety Lucie Daňková.

Proto v boji proti vlčímu hladu pomáhá rozdělení stravy během dne. Ideální je jíst menší porce, zato víckrát denně. Zamezíme tak kolísání hladiny ghrelinu a nezvladatelnému hladu.

„Nejlépe tedy učiníme, když se zaměříme na pravidelnou stravu s dostatkem kvalitního, méně kalorického jídla. Pokud nás i přesto dostihne hlad, pak pomohou potraviny, jež umějí tělu dodat tolik potřebnou energii, např. plátek sýra, mandle či čaj," vysvětluje Lucie Svobodová, specialistka na výživu a zdravý životní styl.

Vhodné je také jíst pomalu a udělat si během dne na jídlo čas. Ano, každý z nás s ním občas bojuje a mnohdy v samém spěchu na jídlo zapomeneme nebo ho do sebe rychle naházíme. Pokud ale hltáme, žaludek nemá dost času na to, aby snížil produkci „hladového hormonu“ a my tak cítíme pořád hlad. Ten nás pak zase nutí v noci plenit ledničku a začarovaný kruh plný hladovění, přejídání a výčitek se tak uzavírá.

Za vysokou hladinu ghrelinu může i stres a deprese



Kromě špatného stravování ovlivňuje hladinu ghrelinu i stres, deprese nebo problémy v soukromém či pracovním životě.

„Lze říci, že silná frustrace a nespokojenost – například z naší práce, nás vede ke starým a osvědčeným způsobům dosahování uspokojení. Tím jsou pro nás od začátku našeho života primárně ústa. Příjmem potravy, často i nadměrným, pak silný pocit neuspokojení zaháníme,“ vysvětluje psycholog Marek Navrátil.

Jak snížit hladinu ghrelinu?

Kromě pravidelné zdravé stravy vám může pomoci např. asijská rostlina konjac, lidově zvaná ďáblův jazyk. Jeho kořen obsahuje glukomannan, přírodní polysacharid, který redukuje tvorbu ghrelinu, potlačuje pocit hladu, a tím přispívá k přirozenému snižování hmotnosti. Kromě samotné rostliny jej obsahují i některé doplňky stravy.

Existují i vědecké studie, které tvrdí, že lze produkce hormonů a enzymů, které mají vliv na správné fungování těla i tělesnou hmotnost, dosáhnout t i dostatečným a kvalitním spánkem.

Velmi dobře pak také funguje pravidelné cvičení. Tím, že zvýšíme svou fyzickou aktivitu, snížíme pocit hladu.