lin, Novinky

1. Bolest, která neustupuje

„Jakékoliv chronické problémy žaludku, mezi které řadíme například zácpu, průjem, problémy s trávením či pocity plnosti i po pár kouscích jídla trvající tři měsíce nebo déle vyžadují návštěvu lékaře,“ říká registrovaná dietoložka Liz McMahonová pro Huffington Post.

Tyto stavy může způsobovat cokoliv od syndromu dráždivého střeva, přes intoleranci k laktóze až po závažnější problémy, jako je například gastroparéza, což je stav, při kterém se žaludek nevyprazdňuje správně.

„Je důležité přijít na příčinu dlouhodobých obtíží, aby se mohla vyloučit zánětlivá onemocnění střev nebo například celiakie a stanovit správná diagnóza,“ dodává McMahonová.

2. Náhlá a intenzivní bolest

„Pokud trpíte silnou a náhlou bolestí žaludku, pravděpodobně není něco v pořádku, a to zejména v případě, že se jedná o ostrý typ nárazové bolesti, která vám vyráží dech. Tento typ bolesti může být totiž způsobený žlučovými či ledvinovými kameny, které není radno zanedbat,“ říká doktor Niket Sonpal a dodává, že možnou příčinou může být i apendicitida neboli zánět slepého střeva.

3. Bolest, která je doprovázena nevolností nebo zvracením

Ačkoliv je žaludeční nevolnost často způsobená přejídáním či nevhodnou kombinací jídla, která trvá jeden či dva dny, jsou i případy, kdy se jedná o závažnější problém. A to zejména v případě, že bolest neustupuje, zhoršuje se či ji doprovází horečka nebo krev ve stolici.

„Problémy s žaludkem v kombinaci se zvracením může vyvolat mnoho různých faktorů, jako je obstrukce střev, gastrointestinální infekce, zánět, ledvinové kameny, vředy, srdeční záchvat či narušení ovariální cysty,“ říká gastroenteroložka Elena Ivanina.

4. Bolest ve spojitosti s krví ve stolici

„Krvácení z úst či anusu je vždy problém, který je potřeba řešit s lékařem,“ říká gastroenteroložka Samantha Nazarethová. Mějte přitom na paměti, že krev nemusí být pouze červená, ale může mít i černou a dehtovou barvu, což naznačuje krvácení ve vyšším zažívacím traktu, jako je žaludek.

Než ale začnete celou situaci řešit, zamyslete se, jestli krev ve stolici není vedlejším účinkem léků, které užíváte, nebo jste nepožili větší množství borůvek, červené řepy, lékořice a jiných potravin, které by mohly stolici zabarvit.

5. Bolest, kterou doprovází úbytek váhy

„Neočekávanou nebo neúmyslnou ztrátou hmotnosti by se vždy měl zabývat lékař a je jedno, jestli je doprovodným příznakem bolesti břicha či jiné části těla,“ říká Ivanina. Podle ní se za bolestí břicha a úbytkem váhy může skrývat riziko rakoviny, chronické pankreatitidy, Crohnova nemoc či jiná onemocnění.

6. Bolest v kombinaci s horečkou

Pokud trpíte žaludeční bolestí a máte vyšší tělesnou teplotu než obvykle, mohlo by to znamenat přítomnost infekce. V takovém případě je potřeba co nejdříve vyhledat lékaře.

Nakonec přece znáte své tělo lépe než kdokoli jiný a pokud cítíte, že je s vámi něco v nepořádku, je vždy lepší se poradit s odborníkem a nesnažit se bolest přebít tlumícími léky.