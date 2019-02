Zdena Nováčková, Právo

Jde o letničku, kterou si můžete pěstovat na zahrádce nebo v květináči. Od července do září kvete drobnými kvítky modré nebo růžové až fialové barvy. Není náročná na půdu, ale potřebuje dostatek sluníčka, pozor na přemokření.

Její silice odpuzují mšice, proto se vysazuje v blízkosti rostlin, které působí na mšice jako magnet. Z rostliny se využívají lístky, ale i celá nať, která má charakteristickou vůni, peprnou chuť a řadu prospěšných látek pro tělo.

V kuchyni ji na Balkáně milují ve směsi čubrica, najdete ji i v provensálském koření.

Účinky na zdraví

Podporuje trávení, proto se přidává zejména do těžších jídel – luštěnin, zeleniny, působí i proti nadýmání a průjmu;

pomáhá při silném nechutenství a poruchách příjmu potravy. V tomto případě se většinou míchá s heřmánkovým květem. Čaj se sladí medem a podává se vždy před jídlem;

málo známý je i její kardiotonický účinek, což znamená, že srovnává tlak;

pravidelné pití čaje ze saturejky prospívá nejen při potížích s trávením, ale i při zánětu průdušek;

tlumí také pocit žízně u diabetiků.

Čaj – jednu čajovou lžičku sušené saturejky zalijte vroucí vodou a nechte louhovat asi patnáct minut. Pije se vlažná dle potřeby, maximálně ale čtyři šálky za den. Čaj pomáhá při střevních problémech, ale i zánětech průdušek, dokonce má pozitivní vliv i při astmatu.

Pozor ale na předávkování – může dojít k nevolnosti a podráždění ledvin. Vliv na zlepšení pásového oparu má směs saturejky a mateřídoušky v poměru jedna ku jedné.

Silice – ta je skvělá proti vosímu bodnutí, stačí rozmixovat nebo jinak rozmělnit lístky a spolu se vzniklou šťávičkou přiložit na postižené místo. Bodnutí nenateče, existující otok by měl splasknout. Je to taková přírodní forma fenistil gelu.

Koupel – je osvěžující a pomůže při kožních problémech. Lepší je použít saturejku ve směsi s tymiánem, rozmarýnou a šalvějí (sušenými i čerstvými). Dvě polévkové lžíce této směsi v sáčku vložte do litru studené vody a nechte louhovat do druhého dne. Před koupelí krátce povařte a vlijte do připravené lázně.

V koupeli zůstaňte aspoň deset minut a pak už se nesprchujte. Podobně můžete připravit bylinkovou pleťovou vodu, která je výborná na mastnou pleť.

Tinktura – mnohem silnější účinek má alkoholový extrakt ze saturejky. Na jeden díl rostliny přidejte pět dílů padesátiprocentního alkoholu a ve tmavé lahvi macerujte nejméně tři týdny, občas vše protřepte. Pak přefiltrujte, můžete použít kávový filtr. Uchovávejte na chladném místě. Pro harmonizaci krevního tlaku se doporučuje v Herbáři Jiřího Janči užívání deseti kapek 3x denně.

Ocet – naskládejte do jedné třetiny sklenice nadrcenou saturejku a dolijte vinným nebo jablečným octem a nechte v temnu asi dva týdny. Saturejkový ocet je výborný na saláty, vně se používá na hmyzí bodnutí a štípance.