das, Novinky

V první řadě je dobré stanovit si tzv. SMART cíle neboli zanalyzovat své cíle.

S – Specifikovat přesně to, čeho chcete dosáhnout.

M – Měřitelnost, jež ukáže přesné ukazatele pokroku.

A – Achievable/Acceptable (anglicky), tedy dosažitelnost cílů vzhledem k dostupnosti zdrojů, omezením a dalším prioritám.

R – Relevance toho, co posuzujeme vzhledem ke zdrojům.

T – Time specific (anglicky), tedy časová specifika, která se vážou ke konkrétnímu datu splnění cíle.

Následně je dobré určit si prostředky, které umožní dosažení cílů.

1. Propojte své cíle se svými hodnotami

Udělejte si brainstorming svých cílů. Určete si priority a zodpovězte si následující otázky:

Jaké očekávám přínosy z dosažení cíle?

Jak by dosažení cíle mohlo zlepšit můj život nebo život těch, na kterých mi záleží?

Odpovědi na tyto otázky si napište na papír a ten si pak vystavte na viditelném místě.

2. Vytvořte si tzv. implementační záměry

Jedná se o mentální závazky k tomu, že pokud nastane v budoucnu nějaká situace ohrožující v minulosti dané předsevzetí, bude na ni člověk reagovat určitým způsobem. Vyhnete se tak opakování chyb a dalšímu rozptylování. Výsledkem pak bude, že se zvýší pravděpodobnost, že dosáhnete svého cíle.

Implementační záměr mívá tvar: Pokud nastane situace X, pak budu Y...

Když například člověk chce zhubnout a odhodlá se k dietě, pak v okamžiku, když půjde s kolegy na odpolední kávu, kde si většina z nich dá nějaký zákusek, dotyčný musí mít už dopředu připravený plán, ve kterém si on žádný zákusek dávat nebude. Tento mentální akt mu pomůže k automatizaci chování ve chvíli, kdy nastane kritická situace.

3. Vytvořte si vzájemnou zodpovědnost za výsledky a způsoby jejich dosahování

Pokud chcete být úspěšní, pak do svého plánu zapojte i někoho dalšího, kdo vás v dosažení cílů podpoří. Společně si můžete stanovit plán na každý den v měsíci, kdy se zavážete ke konkrétnímu úkolu a pak každý týden provádějte vzájemnou kontrolu, zda jste splnili dané úkoly.

Své odpovědi přitom nerozvádějte, řekněte pouze Ano či Ne. Předpokládaná spokojenost s tím, že řeknete „ano“, může fungovat jako nejlepší obrana proti selhání a způsob, jak se udržet na správné cestě.

„Nebo si každý den minimálně po dobu týdne položte následující otázky: Co jsi dělal včera a co budeš dělat dnes? Tím, že budete vědět, že následující den budete muset zodpovědět tyto otázky, budete se mnohem více soustředit na to, co děláte v daný den,“ uzavírá pro Daily Mail profesor.