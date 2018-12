Postup: Troubu předehřejeme na 200 °C. Kuřecí prsa omyjeme, osušíme a vložíme do máslem vymazaného pekáčku. Osolíme, opepříme a dáme péct do trouby asi na 15 minut. Důležité je vybírat maso kvalitní, čerstvé – to poznáme např. podle světle růžové barvy a podle vůně – neměl by být cítit žádný zápach. Brambory pořádně umyjeme a uvaříme ve slupce v osolené vodě. Čerstvý chřest očistíme a necháme asi 5 minut podusit v páře (konzervovaný již čistit nemusíme). Jakmile je maso propečené (zkusíme to tím, že jej rozkrojíme), položíme na každý steak plátek sýra a ještě krátce zapečeme, dokud se sýr nerozteče. Kuřecí plátek podáváme s chřestem a bramborami. Můžeme dochutit a ozdobit bylinkami.

1535 kJ na 1 porci