Při jídle zpomalte

Také snídáte nebo dokonce obědváte za pochodu? Tak s tím přestaňte. Odborníci na výživu doporučují během jídla zpomalit a žvýkat každý kousek alespoň dvacetkrát až třicetkrát, aby se potrava správně vstřebala do těla.

„Pravda je, že čím více jídlo rozmělníte, tím víc usnadníte svému žaludku a střevu práci a vyhnete se tak zácpě, nafouknutí a jiným trávicím obtížím,“ říká zdravotní poradkyně Kelly Johnstonová pro Huffington Post a zároveň dodává, že pomalé žvýkání potravy rovněž pomáhá k dřívějšímu pocitu plnosti a snižuje šance na přejídání.

Nerozptylujte se

Více než polovina Američanů jí denně oběd v pracovních prostorách - a odborníci na výživu k tomu dodávají, že tak škodí svému tělu. Každý organismus má totiž potíže s trávením, kdykoli je vystaven stresu, který obvykle způsobuje i pracovní prostředí.

„Nárůst stresového hormonu kortizolu může způsobit, že se živiny stanou špatně stravitelnými a naruší se tak normální proces trávení," říká dietoložka Tracy Lockwood Beckermanová.

Pokud se obědům v práci přesto nemůžete vyhnout, naučte se alespoň plánovat, jaké jídlo si dáte. Vyhnete se tak přejídání a nebudete si vybírat zbytečně tučná jídla, na která má člověk chuť, pokud je ve stresu.

Nejezte polotvary

Průmyslově zpracované potraviny a polotovary mají často vysoký obsah sodíku a přidaných cukrů a obsahují dlouhé seznamy přísad, z nichž mnohé mají jen malý přínos pro vaše celkové zdraví.

„Zpracované potraviny mají plnidla, stabilizátory a zahušťovadla, která mohou narušit schopnost vašeho těla nasáknout základní vitamíny a živiny ze skutečných potravin," souhlasí Beckermanová. Doporučuje proto tyto polotvary nahradit čerstvými potravinami, které se běžně nacházejí v přírodě. Příkladem mohou být ryby, ovoce, zelenina, luštěniny a další.

Nepodceňujte spánek

Pokud se snažíte zahrnout do svého dne všechny možné aktivity, od práce, sociálních povinností, cvičení, až po vaření či uklízení, je dost možné, že zanedbáváte jednu věc, a to je spánek. Spánek by měl přitom zabírat ve vašem žebříčku priorit hlavní místo, koneckonců je to doba, kdy se tělo konečně uvolňuje a také samo opravuje.

„Přesná doba spánku se liší člověk od člověka, ale doporučené rozmezí se nachází někde mezi sedmi až osmi hodinami,“ říká Johnstonová. Kvalitní spánek navíc zajistí energii, dokonce utlumí chutě na sladké.

„Výzkumy také ukazují, že pokud se špatně vyspíte, máte následující den obvykle automaticky zvýšenou hladinu cukru v krvi, protože se tělo nestihlo správně metabolizovat,“ dodává odbornice.

Vypusťte alkohol

Kromě toho, že přispívá ke strašlivým kocovinám, může alkohol při překročení doporučené dávky (ženám se doporučuje jeden nápoj denně, mužům dva) zvyšovat riziko vzniku rakoviny, vysokého krevního tlaku a také přispět k přejídání, nespavosti a zhoršení kognitivních schopností.

Mnoho druhů alkoholu je navíc extrémně kalorických, což může vést k nárůstu hmotnosti a problémům s hladinou cukru v krvi. Alkohol také zhoršuje účinnost hormonu leptinu, díky kterému se cítíme sytí. Ujistěte se proto, že alkohol netvoří součást vašeho běžného dne a zaměřte se na to, aby jeho konzumování bylo opravdu jen příležitostné.