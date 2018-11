Příznaky, kterými nám tělo dává najevo, že se děje něco neobvyklého, v počátcích mnohdy neznamenají hned nějakou velkou katastrofu. Problém může nastat ve chvíli, kdy budeme podobné projevy přecházet, v horším případě zcela ignorovat, pak si můžeme vážně zahrávat s vlastním zdravím.

Na co si tedy dát pozor, a co případné potíže mohou značit? Odborník pro server Healthista uvedl několik nejčastějších příkladů.

S nepříjemně nafouklým a napnutým břichem, převážně kvůli stravovacím chybám, se v životě setkalo až 70 procent veškeré populace. K tomuto stavu dochází ve chvíli, kdy je žaludek plný - jídla, tekutin nebo plynu. Tělo tím tak dává najevo, že trávení neprobíhá tak, jak by mělo, může jít ale také o potravinovou alergii či intoleranci.

Dalšími častými příčinami nadýmání mohou být i hormonální problémy, kandidóza (onemocnění způsobené přemnožením kvasinek), zácpa, příliš mnoho cukru ve stravě, ale také stres, vysvětlil pro Daily Mail výživový poradce Rick Hay.

Záněty kůže, které způsobují začervenání pokožky, případně výrazné akné, jsou různého původu, stejně tak se liší člověk od člověka.

I tak se ale dá často určit hlavní příčina, a tou jsou hormony. Respektive testosteron, který stojí za tvorbou akné nejvíce, proto je akné o tolik výraznější u chlapců a mladých mužů. U žen pak bývá viditelné akné převážně týden před menstruací, kdy u nich dochází k poklesu hormonu estrogenu, který naopak rozvoj akné tlumí.

„Když máte akné, tělo vám může dávat najevo, že se potýkáte s hormonální nebo trávicí nerovnováhou,” vysvětluje Hay. Může jít ale také o projev špatné stravy, stresu či alergií, výjimkou není ani zhoršená funkce jater.

Tenký bílý povlak na jazyku může být známkou mikrobiální nerovnováhy, nedostatku vitamínu B, železa nebo i cukrovky.

„V případě nedostatku železa či vitamínu B je více než pravděpodobné, že bude i neustále unavení,” dodává Hay.

Silné bílé skvrny na jazyku, které vypadají jako hnis, mají často příčinu v kvasinkové infekci, může se jednat i o vyrážku.

Rýhy na nehtech

Zdravě vypadající nehty bývají hladké, lesklé a beze skvrn. Někdy ale na nich mohou vznikat rýhy, které nejsou samy o sobě nijak škodlivé, ale mohou působit nevzhledně.

Vertikální rýhy mohou být v některých případech známkou anemie nebo také revmatoidní artritidy. Každé viditelnější změny proto odborníci doporučují konzultovat s praktickým lékařem.

Opary a vřídky v ústech

V tomto bodě je na počátku nutné ujasnit si jednu věc - opary a vředy v ústech nejsou jedno a to samé, vysvětluje Hay.

„Vředy se nacházejí na vnitřní straně úst, dásních, jazyku a vnitřní straně tváří. Opary se naopak tvoří na vnější straně úst. Vřídky, které svědčí o oslabení imunitního systému, nejsou nakažlivé. Naproti tomu opar je znakem virového onemocnění a nakažlivý je,” dodává odborník.

Žluté bělmo, žlutá pokožka

Ke žloutnutí určitých partií těla dochází v okamžiku, kdy se v těle začne hromadit látka zvaná bilirubin.

„I v tomto případě je nutné rozlišovat, zda jde například o zažloutnutí pokožky, či bělma,” dodává odborník.

„Žlutá kůže může být důsledkem nadměrného užití betakarotenu, vitamínů A nebo C, převážně nepředstavuje větší hrozbu. Zažloutnutí bělma naproti tomu může značit vážnější problém, především s játry,” popisuje. Jak dodává, v druhém případě je nutné co nejdříve vyhledat lékaře, jen tak může být co nejdříve odhalena pravá příčina a zahájena odpovídající léčba.

Cukání v oku

Pokud u vás bez jakékoli jasné příčiny dochází k nepříjemnému cukání v oku, snaží se vám tělo říci, že s nervovým systémem není nejspíš vše zcela v pořádku. Málokdy jde ale o nějaký zásadní problém.

„Příčinou nervových křečí může být často elektrolytická nerovnováha (např. nedostatek hořčíku) i špatná hydratace těla. Naštěstí se dá vše poměrně snadno napravit,” uzavírá odborník.