Desátého října byl světový den duševního zdraví. I přesto, že v dnešní době lidé tíhnou k depresím častěji než kdy jindy, nepřikládají tomu příliš velkou váhu. Pravou depresi, ale i třeba dlouho přetrvávající špatnou náladu je přitom potřeba neprodleně řešit, protože obojí se dříve či později negativně podepíše na fyzickém zdraví. Jak na to?

Jako skvělou prevenci, ale i lék, vědci již dlouhodobě doporučují jakýkoli druh pravidelné fyzické aktivity. Nyní ale přišli s novou studií, která prokazuje, že ještě účinnější než sport je překvapivě teplá koupel.

Konkrétní studie zkoumala skupinu, která byla rozdělena do dvou podskupin. Jedna měla za úkol si dvakrát týdně dopřát půlhodinovou koupel a pak se zabalit do peřin s teplou láhví, druhá měla absolvovat dvakrát týdně čtyřicetiminutovou či pětačtyřicetiminutovou kardio lekci cvičení. Výsledky ukázaly, že pozitivnější vliv na četnost a intenzitu depresí měla překvapivě koupel. Jak je to možné?

Přestože přesné příčiny deprese zatím nejsou zcela jasné, předpokládá se, že by mohlo jít o souvislost s cirkadiánním rytmem, který zahrnuje fyzikální a chemické změny, které se odehrávají přes den v těle, uvádí časopis New Scientist. To mimo jiné zahrnuje i kolísání tělesné teploty, která během dne stoupá a v noci zase klesá.

Dřívější výzkumy ukázaly, že lidé trpící depresemi mají problém se správnou termoregulací, což horké koupele mohou napravit. „Nejsem překvapen, že to funguje, překvapuje mě jen to, že na to nikdo nepřišel dříve,“ říká psychiatr Nick Stafford pro Daily Mail.