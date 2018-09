Postup: Vejce vytáhněte z lednice a nechte je minimálně hodinu stát v pokojové teplotě, ideálně je nechte mimo lednici přes noc. Troubu předehřejte na 180 stupňů. Dvě (anebo tři, pokud máte) menší formy (16-18 cm) si vymažte máslem a vyložte papírem na pečení. Nejdřív si vystřihněte kolečko ve tvaru vnitřního obvodu formy. Potom si vystřihněte 2 dlouhé kusy, které mají šířku minimálně jako forma a z jedné strany je nastříhejte do hloubky asi 1 cm. Následně vezměte tento papír a nastříhanou stranou směrem dolů nalepte na vnitřní stranu formy. Na papír dejte kolečko, které si ještě pro jistotu ze spodní strany namažte máslem, aby na dně lépe drželo. V jedné misce smíchejte mouku, kakao, kypřicí prášek, sůl a odložte na později. Vejce šlehejte asi 1 minutu v robotu, potom zašlehejte cukr a vyšlehejte do pěny. Bude to trvat asi 7 minut. Pomalu přilévejte máslo. Pak opatrně zašlehejte mandlovou mouku, kousky čokolády a přilijte vanilkovou a mandlovou esenci. Robota snižte na nejnižší otáčky a opatrně přidejte suchou směs. Takto hotové těsto nalijte do forem (pokud máte jen dvě formy, do jedné nalijte 1/3 a do druhé 2/3 a dejte péct do vyhřáté trouby na 45-55 minut). Pozor! Tenčí korpus bude rychleji upečený. Zda je korpus hotový, poznáte tak, že do středu zapíchnete párátko, které je po vytáhnutí čisté. Korpus nechte vychladnout, potom opatrně vytáhněte na mřížku. Nejlepší je nechat ho odpočinout do druhého dne, potom ho ozdobit krémem. Ganache: Ve vodní lázni rozpusťte čokoládu s máslem. Přilijte smetanu a řádně promíchejte a nechte vychladnout. Kompletace: Z marcipánu vyválejte dvě kulaté placky v průměru dortových forem. Při vyvalování použijte moučkový cukr na podsypání. „Čepice“ korpusů zařízněte do rovna a uschovejte na později. Velký korpus rozřežte na dvě poloviny. Na první část naneste ganache, položte na ni marcipán a opět naneste ganache. Opakujte i s další částí. Až bude dort kompletní, pomažte ho ze všech stran a rovnoměrně ganache rozetřete. Uhlaďte strany a vytvořte co nejostřejší hranu. Nechte ztuhnout v ledničce na 30 minut. Mezitím rozmixujte čepice z korpusů s trochou ganache a vytvořte 8 kuliček. Tyto kuličky posypte kakaem a ozdobte s nimi dort.