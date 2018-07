Jak si dopřát kvalitní spánek o horké letní noci

Těžce zvládáme horké letní dny, natož tropické noci, kdy se rtuť teploměru pohybuje i v našich končinách nad dvaceti stupni Celsia. Usnout ve vyhřátém bytě je pak doslova nad lidské síly, a když už se to podaří, pak to má do kvalitního spánku hodně daleko. Ráno je tak většina z nás rozmrzelá a nevyspalá. Přinášíme vám proto několik rad, jak tyto noci lépe zvládnout.