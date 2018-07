Rady, jak pečovat o své duševní zdraví

Duševní zdraví patří mezi nejdiskutovanější témata současnosti. Lidé totiž pod vlivem napěchovaných diářů často zapomínají na to, co je skutečně důležité - a to je tzv. psychohygiena. Naučte se o své tělo pečovat nejen zvěnčí, ale také zevnitř a uvidíte, že budete zvládat všechny životní situace o dost snadněji.