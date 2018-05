Drobné změny, díky kterým se vám podaří zhubnout

Snažíte se jíst vyváženě, dopřáváte si pohyb, ale stejně vám do vysněné váhy chybí zhubnout obligátních pět kilogramů? Zkuste do svého režimu zařadit pět nenásilných pravidel, díky kterým do léta zhubnete, a navíc se budete cítit lépe. Uvidíte, že i drobné změny dokážou zázraky!