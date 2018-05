Po kratším než šestihodinovém spánku automaticky klesá výkonnost

Máte časově náročnou práci, vinou které toho v noci moc nenaspíte? Vědci přišli s novým výzkumem, který upozorňuje na to, že spánek, který trvá méně než šest hodin, narušuje vaši schopnost vykonávat i jednoduché úkoly, a to bez ohledu na to, jestli se cítíte odpočatí, nebo ne.