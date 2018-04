lin, Novinky

Christyna Appletonová (dříve Christopher Appleton) z amerického města Danielson již od šesti let cítila, že se narodila ve špatném, mužském těle. Se svými pocity se ale bála svěřit, a tak se snažila svou ženskou stránku co nejvíce potlačovat, aby se vyhnula nepříjemným narážkám na její odlišnost.

Christopher se necítil ve svém těle dobře již od raného dětství.

FOTO: Profimedia.cz

Ještě jako muž se Christopher Appleton přihlásil do amerického námořnictva na pozici kuchaře v ponorce. I tam ale bojoval se svým maskulinním zjevem, vousy a mužským zápachem.

Po návratu domů potkal svou spřízněnou duši, Marion, kterou si po krátkém vztahu také vzal. Zpočátku se jednalo o vztah jako každý jiný. Po sedmi letech ale nastal zlom. Marion totiž u svého muže našla dámské oblečení a okamžitě tak dospěla k závěru, že ji muž podvádí.

Christopher Appleton býval vojákem.

FOTO: Profimedia.cz

O to větší pak bylo překvapení, když se jí Christopher svěřil, že dámské oblečení je jeho a že se od malička cítil jako žena.

„Nejprve jsem tomu nemohla uvěřit a myslela jsem, že si ze mě dělá legraci. Řekla jsem mu, že jestli je opravdu jeho, tak ať si ho na sebe obleče a on to udělal. Pak mi došlo, že to oblečení mu sedí přímo dokonale, že nelhal. Chvíli jsem na něj zírala a pak propukla v pláč,” vzpomíná pro StoryTrender Marion.

Manželka ho podezřívala z nevěry.

FOTO: Profimedia.cz

Postupem času ale Marion zjistila, že je Christopher ve svém těle opravdu nespokojený a nošení dámských šatů ho dělá šťastným. Rozhodla se ho proto podpořit v jeho cestě stát se ženou a stojí po jeho boku i nyní, kdy prochází hormonální léčbou. Díky ní se mu postupně zjemňují rysy v obličeji a tělo se začíná přibližovat tomu ženskému.

Proměnou navíc prošlo i jeho jméno. Oficiální dokumenty nyní místo jména Christopher Appleton zdobí jiné, Christyna Appletonová.

Po proměně

FOTO: Profimedia.cz