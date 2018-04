Vendula Presserová, Právo

Brokolice



Zelenina bohatá na vitamín C a B2, betakaroten, kyselinu listovou, vlákninu, draslík, vápník a fosfor. Je významná pro prevenci rakoviny i pro nervovou soustavu, zejména u těhotných žen v prvním trimestru. Kyselina listová je totiž mimořádně účinnou prevencí před rozštěpy páteře. Příznivě ovlivňuje psychiku, už jenom zanedbatelný počet kJ (118 kJ/100 g) nám dovede zlepšit náladu.

Nejlepší je vařit brokolici v páře nebo jen krátce ve slané vodě a hned poté ji namočit do vody s ledem. Tak si zachová nejen maximum prospěšných látek, ale i křupavost a svěží vzhled i chuť. Není nic hnusnějšího než převařená, blátivá, hnědá brokolice.

Vlašské ořechy

„Jsou dobré na nervy!" říkávala moje babička. Měla pravdu. Jádra slouží jako zdroj nenasycených mastných kyselin, proteinů, vitamínů E, B1, B6, B9 i dalších látek, jimž kralují hořčík, měď a zinek. Synergické (vzájemně se podporující) působení těchto složek pozitivně ovlivňuje psychiku.

Jsou cenné i pro srdce, pro sexuální výkonnost, ovlivňují kvalitu vlasů a pokožky. Prospívají, ať už je zobeme syrové, nebo v dezertech, můžeme je použít do salátů, do těstovin, do omáček.

Rukola



Zelenina plná vitamínu C a draslíku obsahuje i kyselinu listovou a látky, které působí diureticky. Podle některých zdrojů jde o rostlinu s afrodiziakálními a protirakovinnými účinky, dobrou na nervy. Snadno ji vypěstujeme na záhonu nebo v truhlíku. Obohatí saláty, polévky, můžeme ji nasekat na chleba s tvarohem i do polévky.

Čočka červená



Do našich kuchyní si v poslední době našla cestu potravina, která si pozornost rozhodně zaslouží: červená čočka. Není drahá, nemusí se namáčet, uvařená je do deseti minut, a přitom dokáže přinést spoustu prospěšného.

Obsahuje velké množství minerálů, hlavně železa, selenu, fosforu, manganu a zinku, a vitamínů - například vitamín B6, kyselinu listovou, betakaroten. Je plná kvalitních rostlinných bílkovin a rozpustné vlákniny.

Kromě toho, že reguluje hladinu cholesterolu, krevního cukru a pomáhá trávení, přispívá i k prevenci cukrovky. Patří mezi potraviny, které dokážou posílit vitalitu, zlepšovat náladu, zahánět depresi. Hodí se do salátů, do polévek, do karí. Pro zachování barvy přidáváme k čočce špetku kurkumy.

Banány



Velmi snadno stravitelné ovoce dobře funguje jako rychlý zdroj energie. Za pozornost stojí také aminokyselina L-tryptofan, které v dužině banánů najdeme poměrně značné množství. Jde o látku, která dokáže podpořit tvorbu serotoninu, hormonu štěstí. Serotonin totiž pozitivně ovlivňuje činnost nervového systému a vyvolává v mozku chemické procesy navozující pocity radosti.

Jahody



Červené plody jahodníku obsahují vitamín C i další vitamíny, antioxidanty a řadu minerálů. Organismus čistí, zbavují ho únavy a detoxikují. Některé zdroje uvádějí i fakt, že konzumace jahod má pozitivní účinek na tvorbu testosteronu, který aktivuje spermie. Radost nám dělá i fantasticky nízká energetická hodnota jahod: 73 kJ/100 g.

Čokoláda



Kakao a čokoláda jsou mimo jiné bohatým zdrojem hořčíku, mají povzbuzující účinky. Konzumace většího množství kakaa, a tedy i vysokoprocentní čokolády dokáže vyvolat až euforické stavy - ta čokoška je prostě k zbláznění dobrá! Vedle toho se v lahodných tabulkách, podobně jako v banánech, nachází tryptofan, látka vyvolávající tvorbu serotoninu.

Brokolicový krém s parmazánovými chipsy

FOTO: František Petrák, Právo Suroviny: 1 hlávka brokolice, 1 smetana na šlehání, 2 lžíce másla, 1 cibule, 2 lžíce hl. mouky, sůl, pepř, 100 g parmazánu Postup chipsy: Parmazán nakrájíme na plátky a upečeme na pečicím papíru v troubě. Vychladlý plát rozlámeme na kousky. Z brokolice odřízneme košťál, připravíme z něj vývar, osolíme ho a opepříme. Růžičky brokolice uvaříme na skus - pár minut ve slané vodě. Ihned po vytažení brokolici vychladíme v ledové vodě. Tak jí zůstane zelená barva, svěží chuť a potřebná křupavost. Vývar z růžiček smícháme s tím z košťálu, dohromady to bude necelý litr tekutiny. Na másle opražíme cibulku, zaprášíme moukou. Vzniklou jíšku zalijeme vývarem z brokolice. Necháme projít varem a rozmixujeme spolu s několika růžičkami brokolice. Dál krém už nevaříme, ale ihned neseme na stůl. Zbylé růžičky vložíme do horké polévky těsně před podáváním. Polévku na talíři zdobíme smetanou, upečeným parmazánem a kousky zchlazené brokolice. Zvlášť můžeme podávat krutony z bílého pečiva.

Salát z červené čočky s lososem a avokádem

FOTO: Receptyschuti.cz (3x) Suroviny: 4 porce lososa, 400 g červené čočky, hrst čerstvé rukoly, 2 avokáda, 1 malá červená cibule, 2 pomeranče, 2 lžičky hrubozrnné francouzské hořčice, 2 lžíce vinného octa, 1 lžíce balsamika Vasco da Gama, 3 lžíce olivového oleje, sůl, čerstvě mletý pepř Postup: Červenou čočku krátce (asi 5 min.) povaříme v osolené vodě. Scedíme ji a promícháme s rukolou, cibulí, oloupaným a nakrájeným avokádem. Přidáme sůl a pepř. Na zálivku vyšleháme hořčici, pomerančovou šťávu a ocet, osolíme, opepříme. Do směsi zašleháváme po kapkách olej, až bude zálivka hladká a všechny složky spojené. Osoleného a opepřeného lososa krátce, zprudka opečeme na pánvi, nejdříve kůží dospod. Salát servírujeme doprostřed talíře, navrch přidáme porci lososa a zalijeme zálivkou.

Veganské tofu lasagne se špenátem Suroviny: 1 balení lasagní, 400 g čerstvého nebo mraženého listového špenátu, 1 cibule, 2 balíčky tofu, 1 lžíce cukru, 400 ml sójového mléka, 4 stroužky česneku, 2 lžíce citrónové šťávy, 3 lžíce bazalky, 2 lžičky soli, 100 g neapolské omáčky Otma gurmán, olivový olej Postup: Lasagne připravíme podle návodu na obalu. V mixéru smícháme tofu, cukr, sójové mléko, 2 stroužky česneku, citrónovou šťávu, bazalku a sůl dohladka. Špenát podusíme na orestované cibuli, osolíme a ochutíme česnekem. Dno zapékací mísy vymažeme olejem a na něj dáme tenkou vrstvu neapolské omáčky, pak plát lasagní, následuje 1/2 tofu směsi a 1/2 špenátu a další plát lasagní. Pokračujeme ve stejném pořadí od omáčky. Poslední vrstvu tvoří plát lasagní potřený rajčatovou omáčkou a zakápnutý olejem. Lasagne pečeme 30 minut na 180 °C, až šťáva začne bublat.